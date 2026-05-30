Neymar ha raggiunto il grande sogno di essere convocato da Carlo Ancelotti per gli imminenti e attesissimi Mondiali in Nord America, un traguardo fondamentale per la sua carriera. La gioia per la chiamata ufficiale, però, non ha avuto un grande durata. Il fuoriclasse verdeoro ha infatti subito una lesione al polpaccio di secondo grado che richiederà almeno quindici giorni di stop forzato. Nonostante la grave entità del problema fisico a ridosso del torneo, il commissario tecnico ha preso una decisione ferma e irremovibile, scegliendo di non escluderlo assolutamente dalla lista dei convocati e sperando nel suo definitivo rientro per le sfide decisive a eliminazione diretta.

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La domanda provocatoria e lo show in conferenza

Il Brasile , così come tutte le altre grandi, sta affrontando in questi giorni le delicatedi preparazione. Alla vigilia dell'impegno contro, durante la consueta conferenza stampa, un giornalista ha incalzatochiedendogli in modo provocatorio se avrebbe convocato lo stesso, qualora avesse saputo fin dall'inizio la veradell'infortunio (una lesione vera e propria anziché il semplice edema di cui si parlava i primi giorni). La replica delè stata un autentico capolavoro diche ha alleggerito immediatamente la: "Se quel giorno avessi saputo che era di secondo grado? Se mio nonno avesse avuto le ruote, sarebbe stato una macchina". Una battuta fulminea e geniale che ha fatto scoppiare a ridere tutta la sala.

BELEM, BRASILE - 8 SETTEMBRE: Neymar Jr. del Brasile festeggia dopo aver segnato il quinto gol della sua squadra durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Brasile e Bolivia allo stadio Mangueirao l'8 settembre 2023 a Belem, in Brasile. (Foto di Pedro Vilela/Getty Images)

Il piano per i Mondiali: l'esordio contro il Marocco

🗣️ “If you were aware that Neymar's injury was grade 2, would you have called him up for the World Cup?”.



😁 Carlo Ancelotti: “If my grandfather had wheels, he would be a car!”. pic.twitter.com/IepK9dbI58 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026

Smaltite leper l'esilarante uscita dell'allenatore italiano, lo staff tecnico verdeoro ha chiarito una volta per tutte il piano diper la sua stella più brillante.non verrà sostituito da nessuno e farà regolarmente parte della spedizione iridata fino alla fine. Il numero dieci salterà ovviamente le duein programma la prossima settimana e, con ogni probabilità, sarà costretto a dare forfait anche per il delicatoai Mondiali previsto contro il. La strategia diè semplice, ovvero non forzare minimamente i tempi die aspettare pazientemente che il giocatore sia, puntando ad averlo a piena disposizione per le partite successive.

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