Neymar infortunato, ma Ancelotti non lo esclude dai Mondiali. In conferenza stampa il CT risponde a un giornalista con una battuta epica: "Se mio nonno..."
Neymar scopre di essere tra i convocati per il Mondiale e scoppia in lacrime
Neymar ha raggiunto il grande sogno di essere convocato da Carlo Ancelotti per gli imminenti e attesissimi Mondiali in Nord America, un traguardo fondamentale per la sua carriera. La gioia per la chiamata ufficiale, però, non ha avuto un grande durata. Il fuoriclasse verdeoro ha infatti subito una lesione al polpaccio di secondo grado che richiederà almeno quindici giorni di stop forzato. Nonostante la grave entità del problema fisico a ridosso del torneo, il commissario tecnico ha preso una decisione ferma e irremovibile, scegliendo di non escluderlo assolutamente dalla lista dei convocati e sperando nel suo definitivo rientro per le sfide decisive a eliminazione diretta.
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La domanda provocatoria e lo show in conferenzaIl Brasile, così come tutte le altre grandi Nazionali, sta affrontando in questi giorni le delicate amichevoli di preparazione. Alla vigilia dell'impegno contro Panama, durante la consueta conferenza stampa, un giornalista ha incalzato Ancelotti chiedendogli in modo provocatorio se avrebbe convocato lo stesso Neymar, qualora avesse saputo fin dall'inizio la vera gravità dell'infortunio (una lesione vera e propria anziché il semplice edema di cui si parlava i primi giorni). La replica del CT è stata un autentico capolavoro di ironia che ha alleggerito immediatamente la tensione: "Se quel giorno avessi saputo che era di secondo grado? Se mio nonno avesse avuto le ruote, sarebbe stato una macchina". Una battuta fulminea e geniale che ha fatto scoppiare a ridere tutta la sala.
Il piano per i Mondiali: l'esordio contro il MaroccoSmaltite le risate per l'esilarante uscita dell'allenatore italiano, lo staff tecnico verdeoro ha chiarito una volta per tutte il piano di recupero per la sua stella più brillante. Neymar non verrà sostituito da nessuno e farà regolarmente parte della spedizione iridata fino alla fine. Il numero dieci salterà ovviamente le due amichevoli in programma la prossima settimana e, con ogni probabilità, sarà costretto a dare forfait anche per il delicato esordio ai Mondiali previsto contro il Marocco. La strategia di Ancelotti è semplice, ovvero non forzare minimamente i tempi di recupero e aspettare pazientemente che il giocatore sia fisicamente pronto, puntando ad averlo a piena disposizione per le partite successive.
🗣️ “If you were aware that Neymar's injury was grade 2, would you have called him up for the World Cup?”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026
😁 Carlo Ancelotti: “If my grandfather had wheels, he would be a car!”. pic.twitter.com/IepK9dbI58
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