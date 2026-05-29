Un’altra tegola arriva nel momento più delicato possibile per Neymar, con il suo sogno Mondiale sempre più a rischio. L’attaccante brasiliano non gioca dal 17 maggio e l’infortunio al polpaccio si è rivelato più serio del previsto, mettendo in serio dubbio la sua presenza alla prossima Coppa del Mondo.

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Il quadro sulla situazione Neymar e i responsi delle analisi

Secondo il dottor, medico della nazionale brasiliana, gli esami effettuati a Granja Comary hanno evidenziato una lesione muscolare di grado 2: “Neymar si è presentato ieri al centro di allenamento, ha svolto tutti i test medici e abbiamo completato una risonanza magnetica che ha confermato lo stiramento. Il giocatore sta continuando le terapie e prevediamo il via libera in due o tre settimane”.

Una tempistica che esclude quasi certamente il fuoriclasse brasiliano dalle amichevoli di preparazione contro Panama ed Egitto, già programmate in vista del torneo. Ma la situazione è ancora più delicata: anche la presenza di Neymar nella gara d’esordio del Mondiale, prevista per il 13 giugno contro il Marocco, è fortemente in dubbio. Come riporta TalkSports, a complicare ulteriormente il quadro sono le parole dell’esperto di calcio sudamericano Tim Vickery, che ha espresso forti perplessità sul recupero del giocatore e sulle scelte che dovrà fare il Brasile. “È una decisione importante, davvero importante. Il suo club, il Santos, diceva che stava bene, ma i test del Brasile non lo hanno confermato”, ha spiegato.

🚨 𝗥𝗘𝗠𝗜𝗡𝗗𝗘𝗥: João Pedro has NOT been picked for Brazil's World Cup squad despite playing up to 60 games in all competitions at the highest level, producing 25 goals + 6 assists.



Meanwhile Neymar was selected while being injured, and now being out for 3 weeks + missing… pic.twitter.com/MzS28nwZFo — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 28, 2026

Neymar out dal Mondiale? Ecco chi potrebbe sostituirlo

Il nodo principale ora riguarda Carlo Ancelotti, che dovrà decidere se includere Neymar comunque nella lista dei 26 convocati o rinunciare definitivamente al suo talento. Il tecnico aveva già chiarito di voler convocare solo giocatori in grado di reggere il ritmo di una competizione lunga e intensa, ma aveva fatto un’eccezione parziale per Neymar, concedendogli più tempo per recuperare.

Nel caso in cui Neymar non dovesse recuperare in tempo o venisse escluso, si aprirebbe uno spazio importante nella Seleção. Tra i possibili sostituti emerge il nome di Joao Pedro, attaccante del Chelsea autore di una stagione da protagonista con 20 gol e premiato come miglior giocatore del club.

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