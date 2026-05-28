Il Mondiale 2026 è alle porte e il Brasile vuole tornare sul tetto del mondo dopo svariati anni di delusione. Per riportare la Nazionale brasiliana ai vertici, la Federazione ha scelto un tecnico di caratura internazionale come Carlo Ancelotti. In questi ultimi giorni, però, l'attenzione è rivolta quasi ed esclusivamente alla situazione fisica di Neymar. Nella giornata odierna, i medici hanno riscontrato un problema muscolare per il talento brasiliano che rischia di saltare l'esordio con la maglia verdeoro. A tal proposito, direttamente da Teresopolis (città dove si sta allenando il Brasile) è intervenuto Casemiro, durante la conferenza stampa a proposito del numero dieci.

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Casemiro si schiera con Neymar

Questa sarà la terza partecipazione di Casemiro alla grande competizione internazionale dove aver guidato la sua squadra innel 2018 e innel 2022

TERESOPOLIS, BRASILE- MAGGIO 28: Casemiro (L) e Danilo del Brazil in azione durante la sessione di allenamento della Nazionale Brasiliana al the squad's Granja Comary training il 28 Maggio, 2026 in Teresopolis, Brasile. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Nel corso dell'intervista, l'ex oramai centrocampista del Manchester United ha voluto spegnere qualsiasi polemica sulla situazione del suo connazionale, ricordando quanto sia delicato il momento che sta attraversando il fantasista:" A chi piacerebbe essere infortunato? Noi abbiamo bisogno di tutti, di O'Ney e del resto dei giocatori, quindi speriamo che tutti siano al meglio e possiamo dire la nostra in questa competizione, vogliamo fare del nostro meglio".

Inoltre, secondo Casemiro, la squadra dovrà affrontare il torneo senza caricare tutte le aspettative su un solo giocatore. Queste parole mostrano la volontà del centrocampista di proteggere lo spogliatoio:" Prima Neymar deve pensare a riprendersi dall'infortunio, non è mai facile quando sai che devi affrontare un torneo di questo valore, poi può pensare a giocare, ma la salute fisica e mentale deve essere al primo posto".

#UniversoFutbol⚽️💛 | Casemiro: "Neymar tiene que cuidar de su salud y luego pensar en jugar"



El jugador brasileño también mostró molestia por "tener que hablar de Neymar, Neymar, Neymar" cada vez que ofrece una rueda de prensa con la absoluta.https://t.co/T682igp4Vu — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) May 28, 2026

La fiducia nel gruppo per coronare un sogno

L'exha parlato dell'importanza di Neymar all'interno del gruppo e del rettangolo verde. Nonostante le noie muscolari che continuano a fermarlo, il giocatore delrappresenta una vera e propria bandiera per tutti i giocatori della nazionale verdeoro:" Non è la prima volta che subisce questi infortuni, è abbastanza maturo da saperle superare,".

BELEM, BRASILE - SETTEMBRE 08: Neymar Jr. del Brasile reagisce durante la partita di qualificazione a FIFA World Cup 2026 nel match tra Brasile e Bolivia al Mangueirao l' 08 Settembre, 2023 in Belem, Brasile. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)

Nel corso della chiacchierata, Casemiro ha ricordato come Neymar sia vicino al suo quarto Mondiale e questo può aiutare la squadra nei momenti di difficoltà. Allo stesso tempo, il brasiliano ha mostrato un leggero fastidio per le continue domande sul connazionale:" Neymar, mi chiedete sempre di lui. Lui è un giocatore come altri, siamo tutti importanti e indispensabili. Non ci sono giocatori più importanti rispetto ad altri".

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