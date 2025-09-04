Inghilterra-Andorra, Tre Leoni già in fuga: la situazione del gruppo K

Inghilterra-Andorra, la Nazionale di Thomas Tuchel ospita il fanalino di coda del gruppo K: la situazione del girone

Enrico Pecci Redattore 4 settembre - 13:42

Con la nuova stagione torna anche la canonica sosta per le Nazionali fissata a settembre. Questa e le prossime finestre saranno dedicate alle qualificazioni Mondiali, con l'Italia di Gattuso subito costretta ad inseguire la Norvegia nel proprio raggruppamento. È già in fuga, invece, l'Inghilterra di Thomas Tuchel nel girone K. La prossima sfida dei Tre Leoni sarà contro il fanalino di coda Andorra. Il match è in programma sabato 6 settembre alle ore 18:00.

Inghilterra-Andorra, il momento delle due Nazionali — Inghilterra e Andorra si sfideranno al Villa Park di Birmingham, la casa dell'Aston Villa, nel match di ritorno del proprio gruppo K. All'andata è finita soltanto 1-0 per gli inglesi, che sono comunque a punteggio pieno con tre vittorie su tre. La Nazionale di Thomas Tuchel ha battuto, oltre ad Andorra, anche Lettonia ed Albania rispettivamente per 3-0 e 2-0.

Andorra, invece, ha giocato una partita in più, uscendo sempre sconfitta anche contro Lettonia, Albania e Serbia. La selezione di Koldo Alvarez non ha ancora trovato il primo gol a fronte degli 8 subiti in quattro partite.

Inghilterra-Andorra senza storia? La situazione del girone K — La Nazionale dei Tre Leoni è prima nel girone K con 9 punti, frutto di tre vittorie in altrettante partite. L'Inghilterra, dunque, è già in fuga per la qualificazione diretta ai prossimi Campionati Mondiali, mentre è bagarre per il secondo posto che vale lo spareggio. Al momento c'è l'Albania a quota 5 punti, con Serbia e Lettonia a 4. Chiude Andorra con 0 punti.

Nella giornata di sabato, oltre ad Inghilterra-Andorra, si giocherà lo scontro diretto Lettonia-Serbia, con l'Albania a riposo e spettatrice interessata in vista di Albania-Lettonia del prossimo 9 settembre. Per Kane e compagni, invece, la vittoria su Andorra metterebbe l'ipoteca sul primo posto nel gruppo K.