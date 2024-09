Il centrocampista inglese del Lille, Angel Gomes, ha elogiato pubblicamente il ct dell'Inghilterra, Lee Carsley: "Ti chiede cosa pensi degli allenamenti, delle partite. Quando un allenatore ti dà fiducia, lo ripaghi in campo"

Sergio Pace Redattore 5 settembre 2024 (modifica il 5 settembre 2024 | 09:57)

L'Inghilterra affronterà Irlanda e Finlandia il 7 e il 10 settembre nei primi due match di Nations League (Gruppo 2 della Lega B). I Tre Leoni, reduci dalla finale europea persa contro la Spagna e dalla fine dell'avventura in panchina di Gareth Southgate, vogliono rilanciarsi mantenendo intatto il loro livello di ambizione.

Per il momento fiducia al 50enne irlandese, Lee Carsley che, dopo aver ottenuto 23 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte alla guida dell'Inghilterra U21, è pronto a trainare la nazionale maggiore in questi due match ormai alle porte. Nel frattempo, il centrocampista inglese di origini portoghesi, Angel Gomes, alla prima convocazione con l'Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale inglese.

Angel Gomes dallo United al Lille... — Il passaggio dal Manchester United U21 al Lille nell'estate 2020 si è rivelato un momento fondamentale per la crescita calcistica di Angel Gomes. Il 24enne centrocampista, che la scorsa stagione ha collezionato 31 presenze, di cui 29 da titolare, in Ligue 1 con ben 8 assist forniti ai propri compagni (2 le reti in Conference League), ha dichiarato: "Quando ho lasciato il Manchester United l'idea era più quella di migliorarmi come giocatore e come persona. Essendo nel percorso che ho attraversato, sapevo che alla fine sarei stato in grado di creare un percorso per arrivare alla posizione in cui mi trovo ora.

È stato difficile lasciare il club in cui ero da sei anni e dirigermi verso l'ignoto, davvero per me personalmente. Da allora è stato un percorso in salita, ma anche con molte difficoltà e momenti difficili da attraversare, ma essere in questa posizione ora ne vale la pena".

Inghilterra, l'elogio al ct Carsley — Angel Gomes ha voluto elogiare il commissario tecnico dell'Inghilterra, Lee Carsley: "Una persona corretta, è diretto nel suo approccio ed è vicino alla squadra. Questo aiuta un giocatore quando un allenatore si interessa non solo a te come giocatore, ma come persona. È molto facile parlare con lui. Ti chiede cosa pensi delle sessioni di allenamento, delle partite o ti prende da parte per vedere cosa ne pensi. Quando un allenatore ti dà fiducia, lo ripaghi in campo".