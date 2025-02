Inghilterra già pazza del 17enne Nwaneri. Joe Cole: “Ricorda Messi”

Nwaneri, classe 2007, è l'ultimo gioiello inglese lanciato dall'Arsenal di Arteta. Joe Cole azzarda il paragone

Enrico Pecci Redattore 18 febbraio - 19:18

Ethan Chidiebere Nwaneri è l'ultimo gioiello del calcio inglese. Il talento classe 2007 è già nel giro dell'Arsenal di Arteta da quasi 3 anni, più precisamente dal 18 settembre 2022 quando è diventato il più giovane debuttante nella storia della Premier League, a 15 anni e 181 giorni. Oggi il fantasista 17enne è sempre più importante per i Gunners.

Joe Cole si sbilancia: "Nwaneri tocca il pallone come Messi" — Nwaneri sta sfruttando l'assenza prolungata di Saka per mettere già in mostra tutte le sue qualità. Nell'ultima partita vinta per 2-0 contro il Leicester, in particolare, il classe 2007 è stato il giocatore dell'Arsenal che ha effettuato più tiri in totale (4) ed in porta (2), quello che ha creato più occasioni da gol (2), completato più dribbling (8) e tentato più tiri (7). Inoltre, il talento dei Gunners ha anche effettuato più cross (10), vinto più duelli (13 su 16) ed è stato il terzo giocatore che ha recuperato più palloni (4). Una prestazione di altissimo livello che ha confermato tutte le qualità del calciatore e fa sognare anche i tifosi inglesi. La Premier League e l'Inghilterra hanno un nuovo gioiello.

Nelle scorse settimane Arteta aveva parlato così: "Sono responsabile della costruzione della sua carriera. Dobbiamo farlo mattone dopo mattone". Dopo l'ultima prestazione, invece, Joe Cole si è sbilanciato: "Quei piccoli tocchi dentro e fuori dall'area... Non voglio dirlo per non metterlo sotto pressione, ma sono come quelli di Messi. Gioca con molta sicurezza, è meraviglioso da guardare".

Anche Micah Richards, ex Manchester City, è già pazzo di Nwaneri: "È abbagliante il modo in cui si muove, la sua sicurezza, il suo piede sinistro... Che giocatore! È stato di gran lunga il migliore contro il Leicester. L'unica cosa che gli è mancata è stato il gol . Lo metterei in prima linea, in qualsiasi posizione. È un grande talento, spero solo che non si infortuni seriamente e resti concentrato".

Arsenal, Arteta su Nwaneri: "Sono già costruiti in un modo speciale" — Sulle recenti prestazioni di Nwaneri e Lewis-Skelly, Arteta aveva già affermato: "Fisicamente sono già costruiti in un modo davvero speciale. Emotivamente e mentalmente, la loro compostezza e come prendono decisioni in campo sono davvero impressionanti, quindi lasciamoli fare. Questo è ciò che vogliamo. Andiamo avanti giorno per giorno, prendendo tanti aspetti positivi dal secondo tempo, ma sappiamo anche che il primo tempo non è stato abbastanza per vincere le partite".

In piena emergenza attacco, il tecnico dei Gunners ha anche lanciato l'ipotesi Calafiori attaccante: "È già stato fatto in passato, sai. Ha questa capacità di diventare una minaccia, specialmente nel contesto del gioco contro i blocchi bassi, è un'opzione che abbiamo". In attesa del rientro di Saka, con Gabriel Jesus fuori per il resto della stagione, Arteta pensa anche all'avanzamento del Nazionale italiano oltre a quello di Merino. Lo spagnolo, infatti, è reduce dalla doppietta decisiva realizzata contro il Leicester: "Ha un senso del pericolo e un grande tempismo nell'area di rigore. Eravamo sul punto di raggiungere un altro livello di ansia, invece siamo stati composti, abbiamo segnato due gol brillanti e avremmo potuto segnarne uno o due in più". Nel frattempo l'Arsenal si gode anche l'esplosione di Nwaneri.