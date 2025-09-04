Dalla delusione con il Genoa alla convocazione con la sua Inghilterra: il difensore del Tottenham diventa il primo musulmano ad indossare la divisa della Nazionale britannica

Mattia Celio 4 settembre 2025

Sedotto e abbandonato dal Genoa, Djed Spence ha vissuto nel giro di un anno una vera e propria apoteosi. Il difensore del Tottenham è stato convocato da Thomas Tuchel per le sfide dell'Inghilterra contro Andorra e Serbia, valevoli per la qualificazione al Mondiale 2026. Una convocazione dal sapore molto particolare sia per il giocatore stesso che per il calcio inglese perché il classe 2000 è il primo musulmano ad indossare la maglia dei Tre Leoni.

Inghilterra, Spence primo musulmano nella storia del calcio inglese: "Se ci sono riuscito io, potete riuscirci anche voi" — La prima volta non si scorda, come spesso si dice. Soprattutto quando si tratta di una convocazione in Nazionale. Djed Spence sta vivendo un momento semplicemente magico. Dopo la parentesi non certo fortunata con il Genoa, il classe 2000 è tornato al Tottenham dove nel giro di un anno ha prima vinto l'Europa League e adesso si appresta a debuttare con la maglia dell'Inghilterra. Un esordio che entrerà nella storia del calcio anglo-sassone perché Spence sarà il primo giocatore musulmano ad indossare la maglia dei Tre Leoni.

"È una benedizione. Sono rimasto davvero sorpreso - ha dichiarato commosso l'ex Grifone - Non ho davvero le parole per esprimerlo. È una cosa grandiosa per me, la mia fede. Prima di tutto, Dio è il più grande. Prego molto, rendo grazie a Dio". Una convocazione che per il giocatore degli Spurs significa anche riscatto, indipendentemente dal tipo di religione che si pratica: "Se ci sono riuscito io, potete riuscirci anche voi. Non solo i bambini musulmani, ma qualsiasi bambino di qualsiasi fede".

Cresciuto nel Middlesbrough, Spence nel 2021 si trasferisce al Nottingham Forrest con la quale ottiene la promozione in Premier League. Le sue qualità attirano l'attenzione del Tottenham che subito lo porta alla corte di Antonio Conte, ma il tecnico azzurro non lo coinvolge nel progetto (appena 4 presenze) e a gennaio viene ceduto al Rennes. Proprio sull'attuale tecnico del Napoli, il 25 enne ha dichiarato: "Mi fa molto piacere avere dimostrato che si era sbagliato su di me".

Il difensore ha voluto rilasciare anche parole dolci per il suo ex tecnico Postecoglou, che lo ha inserito in campo nella finale vinta per 1-0 contro il Manchester United a Bilbao: "Mi ha reso un campione, quindi gli sarò sempre grato per questo. Ed era un bravo manager, una brava persona. Lo rispetto". E su Thomas Frank: "È stato fantastico con me, mi dà fiducia, è molto aperto e un allenatore con i piedi per terra. Penso che sarà fantastico per il club".