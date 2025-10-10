L'estremo difensore dell'Everton, da diversi anni titolare dei Three Lions, sta dimostrando di essere uno dei migliori inglesi nel suo ruolo

Jacopo del Monaco 10 ottobre - 09:57

Ieri sera, l'Inghilterra ha vinto 3-0 contro il Galles in amichevole ed uno dei protagonisti è stato Jordan Pickford. Il portiere dell'Everton, da diversi anni titolare in Nazionale, ha mantenuto la porta inviolata per l'ottava partita consecutiva e ha stabilito un record. Grazie a questa statistica, ha superato una leggenda del calcio inglese come Gordon Banks, noto per la Parata del Secolo su Pelé.

Il record stabilito da Pickford in Inghilterra-Galles — In questa sosta delle Nazionali, l'Inghilterra allenata dall'ex Psg e Chelsea Thomas Tuchel ha disputato ieri sera un'amichevole contro il Galles, dato il turno di riposo in questa giornata delle qualificazioni ai Mondiali del prossimo anno. I Three Lions, presso il Wembley Stadium di Londra, hanno vinto i gallesi 3-0 grazie alle reti di Morgan Rogers, Ollie Watkins e Bukayo Saka, tutte segnate nei primi minuti dell'incontro. Anche il difensore centrale del Crystal Palace Marc Guehi ha messo il suo nome in referto fornendo gli assist dei primi due gol, mentre Jordan Pickford ha mantenuto la porta inviolata. Quest'ultimo, al termine della partita, ha stabilito un record storico per la sua Nazionale.

Come riportato dal sito inglese talkSPORT, l'estremo difensore dell'Everton ha mantenuto non ha subito gol per l'ottavo match consecutivo giocato con la maglia dell'Inghilterra, visto che non subisce reti dalla partita di Nations League contro la Grecia disputata esattamente un anno fa. Grazie a questa statistica, Pickford sta dimostrando ancor di più di essere uno dei migliori portieri inglesi degli ultimi anni.

Il 31enne, tra l'altro, ha superato persino il precedente record che apparteneva ad una leggenda come Gordon Banks. L'estremo difensore Campione del Mondo nel 1966 ha mantenuto la porta inviolata per sette match di fila, precisamente dell'amichevole contro la Jugoslavia del maggio 1966 fino ai quarti di finale del Mondiale contro l'Argentina giocati a luglio. Nella semifinale contro il Portogallo, Banks ha subito gol su rigore, realizzato da Eusébio.