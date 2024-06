Inghilterra, il caso Palmer: 2° bomber di Premier e zero minuti giocati

Non basta Harry Kane all’Inghilterra, la Nazionale dei Tre Leoni pareggia 1-1 contro la Danimarca, a segno l’ex Lecce Hjulmand, e deve rimandare il discorso qualificazione all’ultima giornata, quando se la vedrà con la Slovenia,...

Vincenzo Bellino Redattore 21 giugno - 10:02

Non basta Harry Kane all'Inghilterra, la Nazionale dei Tre Leoni pareggia 1-1 contro la Danimarca, a segno l'ex Lecce Hjulmand, e deve rimandare il discorso qualificazione all'ultima giornata, quando se la vedrà con la Slovenia, che flirta con i tre punti contro la Serbia, ma Jovic rovina i piani di Oblak e compagni.

Cole Palmer, 2° bomber di Premier — Tra i 26 convocati di Gareth Southgate per l'Europeo 2024 in Germania c'è anche Cole Palmer, grande protagonista in Premier League con la maglia del Chelsea. Cresciuto nelle giovanili del Manchester City, il classe 2002 dopo tre stagioni di comparsate con i Citizens, si è definitivamente preso la scena con i Blues: 25 reti tra campionato e coppe Nazionali, 2° marcatore stagione alle spalle di Haaland.

Le performance di Palmer hanno contribuito notevolmente alla scalata del Chelsea che nella seconda parte di stagione ha recuperato diverse posizioni in classifica, centrando la qualificazione in Conference League. Non proprio l'obiettivo prefissato dal club ai nastri di partenza, ma per come si era messa la stagione, è un traguardo che vale oro.

Ma zero minuti con l'Inghilterra — Scalzare nelle gerarchie calciatori come Bellingham, Kane e Foden non è un'impresa da poco, ma se nelle prime due gare dell'Europeo l'Inghilterra ha palesato qualche difficoltà, anche nel successo di misura con la Serbia, allora tanto vale sperimentare una soluzione alternativa. Palmer potrebbe essere un'idea, una corsa ai ripari, un jolly da mettere in campo a gara in corso, fatto sta che al momento l'esterno d'attacco, che può agire all'occorrenza anche sulla trequarti, non ha ancora collezionato una presenza inGermania. Zero minuti fin qui, chissà che Southgate contro la Slovenia non possa cambiare idea e concedere qualche minuto al 2° miglior marcatore della Premier League 2023-2024.