Inghilterra-Italia, il pronostico della semifinale di Women’s Euro 2025

Inghilterra-Italia, semifinale di Women's Euro 2025: le inglesi godono del favore del pronostico, ma le azzurre vogliono sorprendere ancora

Vincenzo Bellino Redattore 21 luglio - 13:50

La semifinale di Women's Euro 2025 promette scintille: Italia e Inghilterra si sfidano in un confronto ad alta tensione con in palio un posto nella storia. Le Azzurre, reduci da un percorso fatto di alti e bassi ma ricco di cuore, affrontano una corazzata inglese in netta crescita. I precedenti sorridono all’Italia negli Europei, ma i pronostici pendono tutti verso le padrone di casa. Sarà davvero Davide contro Golia.

Qui Inghilterra — Non era iniziato nel migliore dei modi l'Europeo per l'Inghilterra, sconfitta all'esordio dalla Francia nel girone eliminatorio. Da lì in poi due convincenti successi consecutivi per la Nazionale inglese contro Olanda (4-0) e Galles (6-1) e poi la pazza rimonta ai quarti di finale contro la Svezia che fino al 79' conduceva 2-0, salvo poi capitolare ai calci di rigore dopo il 2-2 al 120'.

Qui Italia — Una sola sconfitta anche per l'Italia che dopo la vittoria di misura all'esordio sul Belgio (1-0) e il pari-beffa col Portogallo (1-1) è riuscita ugualmente a staccare il pass per i quarti di finale, nonostante la sconfitta per 3-1 contro la corazzata Spagna. Ai quarti è arrivata l'impresa contro la Norvegia e ora in semifinale contro l'Inghilterra c'è in palio un posto nella storia.

I precedenti — Tra il 1987 e il 2024 Italia ed Inghilterra si sono affrontate otto volte, tra amichevoli e tornei internazionali, e il bilancio è di quattro vittoria della Nazionale della terra d'Albione, tre successi azzurri e un pareggio. L'ultimo precedente risale ad un'amichevole nel febbraio 2024 con umiliante sconfitta italiana, tramortita 5-1 in Spagna (Algeciras). Tuttavia, negli unici due precedenti all'Europeo (1987 e 2009) l'Italia si impose entrambe le volte per 2-1. Quello in programma martedì 22 luglio (calcio d'inizio ore 21:00) sarà il nono confronto

Probabili formazioni — L'Inghilterra dovrebbe scendere con un classico 4-3-3. Trai pali Hampton, difesa a quattro formata da Williamson e Carter al centro e Lucy Bronze e Greenwood sulle corsie basse laterali. Toone, Walsh e Stanway comporranno il centrocampo della Nazionale dei Tre Leoni, mentre in avanti la Ct Sarina Wiegman si affiderà a James, a segnò già due volte nella competizione continentale, Russo ed Hemp.

Coriaceo 3-5-2 per l'Italia di mister Soncin. In avanti confermatissima Girelli, match winner nei quarti di finale contro la Norvegia e seconda nella classifica cannonieri, con tre reti, al pari di Alexia Putellas (Spagna) e Blackstenius (Svezia), che farà coppia con Cantore. Difesa a tre con Di Guglielmo, Salvai e Linari. Bonansea e Oliviero agiranno sulle fasce laterali del centrocampo azzurro, con Caruso, Giugliano e Severini al centro.

INGHILTERRA (4-3-3): Hampton; Bronze, Williamson, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp. Commissario Tecnico: Sarina Wiegman.

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari; Oliviero, Caruso, Giugliano, Severini, Bonansea; Girelli, Cantore. Commissario Tecnico: Andrea Soncin.

Inghilterra-Italia, il pronostico della semifinale di Women's Euro 2025 — I bookmakers pendono nettamente a favore dell'Inghilterra, c'è Davide contro Golia. Servirà più di un'impresa all'Italia per raggiungere per la terza volta nella sua storia l'atto conclusivo di un campionato europeo femminile dopo il 1993 e il 1997. Segno 1 quotato a 1.50; possibile pareggio offerto a 4,33, mentre un'eventuale vittoria delle azzurre vale sei volte la posta in gioco (quota 6.00).

Parliamo di una semifinale europea ecco perchè entrambe potrebbero trovare la via della rete (Goal, quota 1,80), come è già successo in quattro degli ultimi cinque precedenti dove per ben tre volte si è registrato l'esito Over (Over 2,5, quota 1.62). In ottica marcatori le favorite sono Lauren James, per le inglesi (quota 2,20), e Cristiana Girelli per l'Italia (quota 2,80).

Cosa scommettere —

Goal (quota 1,80)

Over 2,5 (quota 1.62)

Girelli marcatore (quota 2,80)

James marcatore (quota 2,20)