Harry Maguire salterà il Mondiale. E non per infortunio. Il difensore del Manchester United è stato infatti escluso dalla lista dei convocati stilata dal tecnico Thomas Tuchel e, dunque, dovrà accontentarsi di guardare la competizione da casa. Un colpo durissimo per il classe '93, un tempo capitano dei Tre Leoni, che ha espresso tutta la sua delusione con un commento sui social.

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Inghilterra, Harry Maguire fuori dai convocati: "Potevo fare una grande parte questa estate"

Harry Maguire non nasconde certo la delusione per la mancata convocazione per il. Thomasha infatti preso la decisione di non includere il difensore delnella spedizione in USA, Canada e Messico ormai alle porte. Per il classe '93, autore di una stagione dignitosa con i Red Devils, è un durissimo colpo da incassare considerando poi che fino a poco tempo fa era anche il capitano della Nazionale Inglese.

Lo stesso Maguire ha commentato l'esclusione dai convocato con un messaggio sui suoi social: "Ero sicuro di poter fare una grande parte quest'estate per il mio paese dopo la stagione che ho avuto. Sono rimasto scioccato e devastato dalla decisione - parole che non lasciano spazio ad interpretazioni - Non ho amato niente di più che mettere quella maglia e rappresentare il mio paese negli anni. Auguro ai giocatori tutto il meglio quest'estate".

Harry Maguire in azione con la maglia della Nazionale inglese. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

I was confident I could of played a major part this summer for my country after the season I’ve had. I’ve been left shocked and gutted by the decision.



I’ve loved nothing more than putting that shirt on and representing my country over the years.



I wish the players, all the… pic.twitter.com/9X7asAkCFF — Harry Maguire (@HarryMaguire93) May 21, 2026

Per Harry Maguire, dunque, si tratta della seconda competizione ufficiale consecutiva a cui non prende parte. Come ricordiamo, infatti, il difensore dei Red Devils non ha potuto partecipare all'ultima edizione degli Europei 2024, dove i Tre Leoni hanno perso in finale con la Spagna, a causa di un infortunio al polpaccio ma questa mancata convocazione fa ancora più male.

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