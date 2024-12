Una tragica notizia scuote il calcio inglese e non solo. James Hitchcock, portiere 28enne del Barton Town FC, è morto in seguito alle gravi ferite riportate dopo un'aggressione. Hitchcock, sposato e padre di un figlio, era rimasto ferito domenica scorsa nella stazione ferroviaria della città. È morto in ospedale nella giornata di mercoledì a causa delle ferite riportate. Un altro calciatore è stato già fermato ed arrestato in merito alle indagini.