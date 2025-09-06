Una delle trasferte più lunghe del calcio d'Oltremanica.

Federico Iezzi Collaboratore 6 settembre - 20:00

878 miglia, che corrispondono a 1400 chilometri, e un totale di 14 ore di viaggio. Non è una vacanza, ma la trasferta record dei tifosi e della squadra del Truro City FC, club di National League inglese (la quinta divisione del calcio d'Oltremanica). Un viaggio attraverso tutta l'Inghilterra, dalla Cornovaglia fino alla Cumbria, quasi al confine con la Scozia, per affrontare il Carlisle United FC. Quella del Truro è una delle trasferte più lunghe nella storia della National League e in quella del calcio inglese in generale.

Un viaggio della speranza — La città di Truro, è in Cornovaglia ed è una delle più a sud della National League di questa stagione. Molte delle trasferte che la squadrà dovrà sobbarcarsi comportano lunghe ore di viaggio e sono decisamente faticose, per la squadra e per i tifosi. Ma la trasferta di questa settimana, di 878 miglia e 14 ore di viaggio, per arrivare a giocare contro il Carlisle United ha già battuto un record: quello della trasferta in giornata più lunga nella storia dei campionati inglesi. La precedente, di 832 miglia, era imbattutta dalla stagione 2009-10 e apparteneva al match di Championship fra tra Newcastle United e Plymouth Argyle.

I tifosi che seguiranno il Truro in questa stagione accumulerrano ben 14mila miglia di spostamenti. E ben 50 di loro hanno deciso di fare il viaggio fino al Nord dell'Inghilterra, tra l'altro in treno o in bus. Il responsabile dei media del club ha affermato, intervistato dal Times, che il match ha suscitato tanto interesse perché i tifosi vogliono potersi vantare di aver seguito la squadra così lontanto: «Un tifoso mi ha detto che la sua missione era assistere a tutte le 46 partite di questa stagione. Questa partita sarà una di quelle con più spettatori, nonostante la distanza. Per i nostri tifosi è un segno di onore permette loro di dire: sono andatò fin laggiù per la squadra».

Le altre trasferte del Truro — Il record della trasferta a Carlisle non è destinato a durare a lungo. Quello della squadra della Cornovaglia, infatti, sarà un campionato fitto di trasferte lunghe e stancanti. Basti pensare che la più vicina è quella in casa dello Yeovil Town: appena 280 miglia, cioè 450 chilometri. Altre due partite, contro lo York City e il Morecambe, prevedono dei viaggi di 790 e 760 miglia rispettivamente. E non è finita: le partite contro l'Hartlepool United e Gateshead, superano quella di questo fine settimana. I giocatori e i tifosi dovranno sobbarcarsi ben altri due viaggi di più 1400 chilometri che dureranno quindici ore.