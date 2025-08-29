Trasferta da record: il Kairat Almaty a Lisbona, serviranno 12 ore di aereo

Un viaggio tutt'altro che semplice, dodici ore di volo per affrontare lo Sporting. Per i kazaki però l'emozione è tanta, come dimostrato in un video diventato virale sui social

Michele Massa 29 agosto - 11:26

"La Cenerentola" di questa Champions League ha un nome, parliamo del Kairat Almaty. La squadra kazaka, autrice di un'impresa storica nei preliminari, conclusi con la clamorosa vittoria ai rigori contro il Celtic, nei prossimi mesi sarà protagonista assoluta di altre imprese. La prima è quella legata alle...trasferte. La posizione geografica non aiuta, ma nemmeno il calendario. Infatti la squadra kazaka, si troverà ad affronterà la trasferta più proibitiva sulla carta, quella di Lisbona.

Numeri da record e una trasferta senza fine, il Kairat Almaty viaggierà verso Lisbona — Sono 8585 i chilometri per 91 ore di percorrenza. Per la rotta aerea si scende a circa 6200 chilometri aerei ma i tempi di percorrenza sono da volo transoceanico con 11-12 ore. Vi diamo giusto qualche numero, per farvi capire cosa dovrà affrontare la squadra kazaka prima di scendere in campo contro lo Sporting Lisbona. Numeri che però non spaventano calciatori e staff, protagonisti di un video andato virale, dove cantano ed esultano quando scoprono le proprie avversarie di coppa.

Tra le avversarie dei kazaki, c'è anche l'Inter di Chivu. Per fortuna dei nerazzurri, non ci sarà trasferta, la sfida si giocherà a San Siro e per Lautaro e compagni evitate circa 8 ore di volo da Malpensa, un carico non indifferente nell'infrasettimanale, specialmente quando hai un campionato che sembra essere tutt'altro che poco combattuto.

A completare il "tour de force" del Kairat Almaty, ci saranno le sfide contro: Real Madrid, Arsenal, Copenaghen, Club Brugge, Olympiakos e Pafos. Non un sorteggio semplicissimo, ma l'insidia della trasferta potrà essere un'arma per i kazaki, che sperano nella grande impresa.