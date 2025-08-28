Kairat Almaty, Jorginho: “Prima lavoravo in azienda, ora la Champions”

Nel giro di due anni, il calciatore portoghese ha cambiato la sua vita e da settembre giocherà la Champions League

Jacopo del Monaco 28 agosto - 16:22

Il calciatore portoghese Jorginho, col suo Kairat Almaty, da settembre giocherà la league phase della Champions League 2025/2026. Di recente, la squadra del Kazakistan ha eliminato il Celtic ai preliminari della massima competizione europea. In un'intervista per il quotidiano portoghese A Bola, Jorginho ha parlato della sua carriera agonistica e del lavoro che svolgeva prima di andare al Kairat.

Kairat Almaty, Jorginho: "Dall'azienda alla Champions League" — Due anni fa, Jorginho ha deciso di allontanarsi dal calcio giocato per perchè non lo considerava una priorità. Oggi, invece, sta scrivendo la storia del Kairat Almaty, squadra del Kazakistan che per la prima volta nella sua storia parteciperà alla fase finale della Champions League. In un'intervista per A Bola, il calciatore portoghese ha raccontato la sua storia, parlando dei primi anni della sua carriera fino al momento in cui ha iniziato a lavorare in un'azienda: "Capiremo che siamo in Champions League quando giocheremo la prima partita".

Sulla reazione del pubblico: "Qui l'intero Paese era dalla nostra parte. Dopo la partita, siamo andati a cena e al ristorante c'erano tifosi dell'Ordabasy, una delle squadre rivali del Kairat, venuti da un'altra città per sostenerci. È stato incredibile: macchine che suonavano il clacson per strada, persone con bandiere in strada: sembrava quasi di essere tornati a quando il Portogallo vinse l'Europeo".

La vita ad Almaty: "Quando mi sono trasferito qui, mia nonna mi ha parlato delle bombe ma in realtà è un Paese più sicuro del Portogallo. Vivere qui è diverso rispetto alle altre città del Kazakistan, fatta eccezione per Astana. È una città incredibile. La parte più difficile è la distanza da casa. Quando è inverno la neve rende la vita un po' più difficile. Un altro aspetto negativo è l'inquinamento. D'altra parte, però, ci sono montagne, diversi parchi, una zona con laghi, piscine e tante cose da fare".

La possibilità di giocare contro una squadra portoghese: "Se potessi scegliere, preferirei giocare contro Benfica e Sporting perché sarebbero due opportunità per tornare a casa. Ma se dovessi sceglierne solo una, vorrei tanto giocare all'Alvalade. Ecco una curiosità: quando abbiamo iniziato il primo turno dei preliminari, se avessimo perso contro l'Olimpija Lubiana, avremmo giocato solo in Conference League, e il Santa Clara era lì. Qui abbiamo parlato di quanto sarebbe lungo il viaggio".

Jorginho: "Prima il calcio non era una priorità" — Successivamente. il portoghese ha parlato del suo percorso calcistico: "Quando ero al Pevidém e retrocedemmo, avevo 25 anni ed ero costretto a prendere una decisione perché il calcio non funzionava. I guadagni in Liga 3 non sono sufficienti per organizzare la propria vita senza un lavoro. Così, decisi di andare a lavorare quell'anno. Il calcio non era nemmeno una priorità a quei tempi, perché ricordo che avevamo le partite di precampionato che cadevano al mattino, e io avevo lavoro e non mi perdevo il lavoro per andare a quelle partite".

Sul lavoro in azienda: "Lavoravo in un'azienda di controllo qualità a Braga. Ero lì anche tramite quelle aziende subappaltatrici. Quell'anno sono stato il capocannoniere del campionato portoghese , e la cosa divertente è che quando l'azienda mi ha reso a tempo indeterminato, ho ricevuto l'offerta per il Lussemburgo. L'azienda mi ha informato a maggio e ho dovuto aspettare un mese prima di diventare a tempo indeterminato. Sono diventato a tempo indeterminato il 1° giugno, e il 3 o 4 giugno ho sistemato le cose per andare in Lussemburgo. Lì, la prima stagione è stata storica; siamo stati campioni per la prima volta. Andiamo alle competizioni europee, e credo che sia lì che entro in scena, perché abbiamo giocato contro l'Ordabasy. In due partite, ho segnato tre gol. E poi, essendo costante e portando avanti il ​​campionato, ho attirato il Kairat".

Il ruolo in campo: "Non mi piace giocare sulla fascia. Gioca dietro la punta, in profondità. Nelle partite europee, mi hanno usato molto per giocare dietro la punta, quando non abbiamo palla, come terzo centrocampista. Anche se segno gol, ho ancora più assist: 10 assist e nove gol. In Lussemburgo, nella mia ultima stagione, ho segnato 17 gol e 14 assist".

La sua storia: "Non penso di essere un esempio per le persone. L'unica cosa che dico alle persone è di porsi degli obiettivi e concentrarsi su di essi, ma senza ossessionarsi. Se abbiamo fiducia in noi stessi, se crediamo di poterlo raggiungere e ci impegniamo al massimo, le cose andranno bene in un modo o nell'altro. E se non funziona in un modo, funzionerà nell'altro, perché ci sono molti modi per avere successo nella vita. Dobbiamo solo impegnarci".