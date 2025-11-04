Il centrocampista ed ex capitano Blaugrana ritiene sia normale per un campione essere criticato al minimo errore

Filippo Montoli 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 10:31)

Andres Iniesta ha analizzato l'inizio di campionato di Yamal e del Barcellona. In un'intervista dei giorni scorsi a Movistar +, ha preso le difese del baby fenomeno, sotto continui attacchi. Per l'ex capitano dei Blaugrana è normale per un campione essere preso di mira al minimo errore. Iniesta chiede quindi pazienza con Yamal, che a suo dire non potrà che continuare a crescere.

Iniesta su Yamal: "Ha 18 anni. È ancora in fase di crescita" — La stagione di Lamine Yamal non è forse cominciata come molti si aspettavano dopo gli incredibili numeri della scorsa stagione. Fatti extra-calcistici e prestazioni discontinue hanno concentrato sullo spagnolo una gran quantità di critiche. Al momento, in tutte le competizioni con i Blaugrana conta 4 gol e 5 assist. Chi non è d'accordo con le pesanti critiche all'attaccante del Barcellona è Andres Iniesta, che parlando dell'inizio di stagione della sua ex squadra ha voluto prendere le difese di Yamal.

L'ex capitano del Barcellona ha spiegato che "quando un calciatore ha i riflettori puntati addosso, viene criticato al minimo errore e per la minima cosa". Ma Iniesta chiede calma con il diciottenne: "È giovane. Deve continuare a imparare, a migliorare, a commettere errori e da lì continuare il processo di crescita. Dovremmo essere grati per il fatto di poterlo vedere in campo ogni settimana".

Iniesta si è poi concentrato sul Barcellona, elogiando questo inizio di stagione con un riferimento a quella passata: "È una squadra spettacolare per quello che vuole fare e per come vuole farlo. Vedo una continuazione del lavoro fatto l'anno passato. Il calcio è così. Non puoi riproporre sempre lo stesso stile di gioco, altrimenti l'avversario si adatta. Bisogna evolversi continuamente". Il Barcellona scenderà in campo per la prossima partita in Champions League contro il Club Brugge. La squadra è al momento con 6 punti in tre partite.