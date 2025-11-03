Al momento del gol di Yamal, l'allenatore Blaugrana Flick non ha saputo trattenere la sua felicità e ha esultando facendo dei salti di gioia. Al termine della gara vinta tra le mura amiche dello Stadio Olimpico Lluís Companys, Flick ha parlato del suo numero 10 e dei problemi di pubalgia che gli sta dando problemi dal mese di settembre. Il tedesco ha sempre preso le difese del suo giocatore e ieri sera, parlando del problema fisico, ha dichiarato: "Yamal deve imparare a gestire il suo infortunio. È un ragazzo che ha disciplina. Lui si sta allenando e si sta sottoponendo anche alle cure e deve continuare a fare così. Non posso dire che l'infortunio sia finito perché è qualcosa che va e viene. Quel che lui deve fare è gestirlo".