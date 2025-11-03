derbyderbyderby calcio estero Barcellona, Flick: “L’infortunio di Yamal? Deve gestirsi, è un problema che va e viene”

Dichiarazioni

Barcellona, Flick: “L’infortunio di Yamal? Deve gestirsi, è un problema che va e viene”

Barcellona, Flick: “L’infortunio di Yamal? Deve gestirsi, è un problema che va e viene” - immagine 1
Dopo la vittoria casalinga, il tecnico tedesco ha parlato del suo giovane talento e problema fisico che lo tormenta da settembre
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Il Barcellona e Hans Flick possono godersi il grandissimo talento di Lamine Yamal. Ieri sera, in occasione dell'undicesima giornata della Liga, il club catalano ha ospitato l'Elche, contri cui ha vinto 3-1. L'ala classe 2007 ha sbloccato il risultato dopo 9 minuti di gioco su assist di Alejandro Balde. Dopo l'incontro, l'allenatore tedesco ha parlato dell'attaccante spagnolo toccando l'argomento dell'infortunio che lo tormenta da circa due mesi.

Barcellona, Flick su Yamal: "Deve imparare a gestire l'infortunio"

—  

Dopo aver disputato un Clásico contro il Real Madrid non al suo livello, il giovane Lamine Yamal ha ricevuto diverse critiche finendo anche al centro dell'attenzione anche a causa delle vicende legate alla sua vita privata. Ieri sera, nel corso della sfida del campionato spagnolo contro l'Elche, l'attaccante classe 2007 ha zittito tutti mettendo a segno la rete del momentaneo 1-0 dopo soltanto 9 minuti di gioco. Alla fine, il Barcellona ha vinto 3-1 e Yamal, al suo quarto gol stagionale, ha giocato fino al minuto 88, venendo sostituito dallo svedese Roony Bardghji.

Barcellona, Flick: “L’infortunio di Yamal? Deve gestirsi, è un problema che va e viene”- immagine 2
Barcelona, Spagna - 2 novembre 2025: Hansi Flick e Lamine Yamal durante la partita contro l'Elche. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Al momento del gol di Yamal, l'allenatore Blaugrana Flick non ha saputo trattenere la sua felicità e ha esultando facendo dei salti di gioia. Al termine della gara vinta tra le mura amiche dello Stadio Olimpico Lluís Companys, Flick ha parlato del suo numero 10 e dei problemi di pubalgia che gli sta dando problemi dal mese di settembre. Il tedesco ha sempre preso le difese del suo giocatore e ieri sera, parlando del problema fisico, ha dichiarato: "Yamal deve imparare a gestire il suo infortunio. È un ragazzo che ha disciplina. Lui si sta allenando e si sta sottoponendo anche alle cure e deve continuare a fare così. Non posso dire che l'infortunio sia finito perché è qualcosa che va e viene. Quel che lui deve fare è gestirlo".

Leggi anche
PSG-Bayern Monaco: dove vedere la partita e le probabili formazioni
Hateboer, esordio da titolare con il Lione e 400esima partita in carriera da dimenticare

© RIPRODUZIONE RISERVATA