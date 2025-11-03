Il Barcellona e Hans Flick possono godersi il grandissimo talento di Lamine Yamal. Ieri sera, in occasione dell'undicesima giornata della Liga, il club catalano ha ospitato l'Elche, contri cui ha vinto 3-1. L'ala classe 2007 ha sbloccato il risultato dopo 9 minuti di gioco su assist di Alejandro Balde. Dopo l'incontro, l'allenatore tedesco ha parlato dell'attaccante spagnolo toccando l'argomento dell'infortunio che lo tormenta da circa due mesi.
Dichiarazioni
Barcellona, Flick: “L’infortunio di Yamal? Deve gestirsi, è un problema che va e viene”
Dopo aver disputato un Clásico contro il Real Madrid non al suo livello, il giovane Lamine Yamal ha ricevuto diverse critiche finendo anche al centro dell'attenzione anche a causa delle vicende legate alla sua vita privata. Ieri sera, nel corso della sfida del campionato spagnolo contro l'Elche, l'attaccante classe 2007 ha zittito tutti mettendo a segno la rete del momentaneo 1-0 dopo soltanto 9 minuti di gioco. Alla fine, il Barcellona ha vinto 3-1 e Yamal, al suo quarto gol stagionale, ha giocato fino al minuto 88, venendo sostituito dallo svedese Roony Bardghji.
Al momento del gol di Yamal, l'allenatore Blaugrana Flick non ha saputo trattenere la sua felicità e ha esultando facendo dei salti di gioia. Al termine della gara vinta tra le mura amiche dello Stadio Olimpico Lluís Companys, Flick ha parlato del suo numero 10 e dei problemi di pubalgia che gli sta dando problemi dal mese di settembre. Il tedesco ha sempre preso le difese del suo giocatore e ieri sera, parlando del problema fisico, ha dichiarato: "Yamal deve imparare a gestire il suo infortunio. È un ragazzo che ha disciplina. Lui si sta allenando e si sta sottoponendo anche alle cure e deve continuare a fare così. Non posso dire che l'infortunio sia finito perché è qualcosa che va e viene. Quel che lui deve fare è gestirlo".
