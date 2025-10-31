Ennesimo trionfo in casa Real Madrid, il fenomeno francese Mbappè in una cerimonia al Bernabeu ha ricevuto la scarpa d'oro

Giammarco Probo 31 ottobre - 15:31

In casa Real Madrid è tempo di festeggiare: è arrivato l'ennesimo premio per il talento con la maglia numero 10, Kylian Mbappé. L'ex giocatore del Psg durante la cerimonia di consegna dell'ambita Scarpa d'oro al Bernabeu, ha ricevuto delle belle parole dal suo presidente Florentino Perez, ottenendo poi il riconoscimento grazie ai suoi 31 gol in campionato e 44 in tutte le competizioni. Perez si è soffermato sul talento cristallino di Mbappé, confermando un vero magic moment per il classe 1998.

Le parole di Florentino Perez sulla scarpa d'oro a Mbappé — Dopo essersi aggiudicato un premio meritato Kylian Mbappè ha ricevuto elogi anche dal suo presidente, rendendo orgogliosi tifosi, società e dirigenza di avere un giocatore simile in squadra. Queste le parole del presidente, evidenziate da Marca: "Un premio così storico e grande come la Scarpa d’Oro è riservato solo ai migliori del mondo. È un riconoscimento all’impegno, alla dedizione e al talento. Sono orgoglioso di poter contare su un giocatore cosi, è una fortuna. I madridisti ti sostengono da ogni angolo del pianeta. Il Real Madrid è la società più vincente della storia, nella scorsa stagione hai conquistato la Supercoppa d’Europa e la Coppa Intercontinentale e i tuoi gol hanno aiutato a raggiungere insieme tutti questi meravigliosi traguardi".

Il presidente poi ha ricordato i grandi nomi che hanno vinto questo riconoscimento con la casacca del Real Madrid: "Nel Real Madrid abbiamo avuto tre vincitori della Scarpa d’Oro: Hugo Sánchez, Ronaldo Nazário e Cristiano Ronaldo. In questo club hai potuto toccare e capire cosa significa indossare la casacca e cosa comporta avere questo stemma. Qui contano soltanto il miglioramento costante e lo spirito di squadra". Infine, Florentino Perez ha voluto mandare un ultimo messaggio carico di emozioni ancora a Mbappé: "Questa Scarpa d’Oro contribuisce a rendere ancora più grande la storia del Real Madrid. Congratulazioni a te e a tutta la tua famiglia".