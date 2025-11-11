Iniesta nei guai: è indagato per truffa aggravata da 600.000 dollari in Perù

Andres Iniesta è alle prese con seri problemi giudiziari. L'ex centrocampista spagnolo risulta indagato per truffa aggravata. Ad aprire l'inchiesta è stata la procura del Perù, che ha segnalato il 41enne per presunte irregolarità finanziarie. Questi problemi sarebbero legati alla filiale sudamericana dell'azienda di proprietà di Iniesta, la Never Say Never (NSN).