Andres Iniesta è alle prese con seri problemi giudiziari. L'ex centrocampista spagnolo risulta indagato per truffa aggravata. Ad aprire l'inchiesta è stata la procura del Perù, che ha segnalato il 41enne per presunte irregolarità finanziarie. Questi problemi sarebbero legati alla filiale sudamericana dell'azienda di proprietà di Iniesta, la Never Say Never (NSN).
IL CASO
Iniesta nei guai: è indagato per truffa aggravata da 600.000 dollari in Perù
La denuncia degli imprenditori locali. Nel mirino dell'indagine i soldi dati per eventi musicali e sportivi ma veramente realizzati. Lo spagnolo al momento sceglie il silenzio.
Secondo quanto riporta la testata argentina Infobae, la società dell'ex centrocampista sarebbe accusata di aver danneggiato economicamente diversi imprenditori peruviani. Il tutto per una cifra complessiva superiore ai 600 mila dollari.
