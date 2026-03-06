La Federcalcio aveva anche diffuso una nota ad alcuni media in cui invitava alla presentazione di Iniesta ed il nuovo CT

Lorenzo Maria Napolitano 6 marzo - 20:20

Andrés Iniesta sembrava pronto per tornare nel mondo del calcio, ma gli appassionati dovranno ancora aspettare. Il centrocampista spagnolo aveva intrattenuto rapporti con la federazione marocchina per diventare il nuovo Direttore Tecnico. Le trattative erano incoraggianti, l'accordo era concluso. Al punto tale, che la stessa federazione aveva già programmato un comunicato speciale. Per motivi economici però, come riporta Marca, è saltato tutto.



Quali sarebbero stati i compiti di Iniesta in Marocco? — Secondo quanto riporta Marca, Iniesta e la federazione africana non hanno trovato l'accordo economico. Il centrocampista spagnolo avrebbe dovuto indossare le vesti di Direttore tecnico del Marocco, segnando un passo importante nel progetto calcistico del Paese. Infatti, dell'esperienza di Iniesta avrebbero senz'altro potuto beneficiare i nuovi talenti che stanno illuminando il calcio marocchino. Tra le altre funzioni, Iniesta avrebbe avuto anche la libertà di partecipare alla scelte del CT e di promuovere l'attrazione di talenti, sia all'interno del paese che tra giocatori con radici marocchine sparsi in tutta Europa.

Tutto sfumato — Il naufragare della trattativa arriva in un momento molto complesso. Il Marocco, infatti, ha esonerato Walid Regragui dopo la finale di Coppa d'Africa, ed ha affidato la panchina a Mohamed Ouahbi. Il piano della Federcalcio era quello di presentare contestualmente il Commissario Tecnico e Andrés Iniesta e avrebbe addirittura diffuso una nota informativa privata ad alcuni media in cui - scrivevano - sarebbe stato ufficializzato anche l'ex Barça. Termina così quindi un'operazione su cui c'era davvero ottimismo.

