Insigne lascia il Canada e sogna l’Italia: tutti i numeri col Toronto

Lorenzo Insigne ha terminato la propria esperienza in Canada. Tre stagioni, offuscate dai tanti infortuni piuttosto che dalle giocate del talento napoletano. Ora, per lui, potrebbero aprirsi nuovamente le porte del calcio italiano

Toronto non parla più italiano: dopo l'addio di Criscito qualche stagione fa, hanno lasciato anche Insigne e Bernardeschi. Quest'ultimo, sembra vicinissimo al Bologna, mentre per il primo ci sono voci fra Parma e Fiorentina, con un sogno che si chiama Napoli. Sarebbe bello, ritrovare il numero 24 in azzurro, ma con lo scudetto sul petto. D'altronde, Conte ed Insigne si sono trovati in nazionale, e si sono anche trovati bene.

Insigne ha vestito la maglia del Toronto dal 2022, quindi per tre stagioni. Ha trascorso la maggior parte della sua carriera con la maglia del Napoli, prima dei trascorsi in prestito alla Cavese, al Foggia ed al Pescara.

Insigne in Canada fra luci e ombre L'annuncio arriva a gennaio del 2022 quando il vincente ciclo del Napoli Beniteziano era al capolinea: Spalletti sedeva in panchina al primo anno, il successivo sarebbe stato tricolore. In estate sarebbero andati via pilastri della storia recente del Napoli quali Mertens, Koulibaly e, appunto, Insigne.

Il talento di Frattamaggiore era fresco di vittoria dell'europeo con la nazionale italiana, e l'approdo al Toronto segnava, per la squadra canadese, un punto d'inizio per coniugare talento ed immagine. L'esordio prometteva stelle: era il 24 luglio del 2022, quando il Toronto si impose per 4-0 contro lo Charlotte FC.

Però. l'avventura canadese è stata caratterizzata da sprazzi di classe e attimi di caduta. Il 4-3 contro il Nashville, il suo primo gol, è la miglior presentazione che poteva augurarsi. Ma, col passare dei mesi, le aspettative iniziali andavano a scontrarsi con una realtà più complessa fatta anche di problemi muscolari. Il bilancio complessivo parla di 76 presenze, 19 gol e 18 assist, numeri importanti ma al di sotto delle attese generate dal suo arrivo.

Il contratto di Insigne è finito col diventare un nodo difficile da sciogliere per il Toronto FC. L’ingaggio esagerato, giustificato in origine dalla caratura internazionale del giocatore, cominciava a essere percepito come un ostacolo nella costruzione di un progetto sostenibile sul lungo periodo. Le difficoltà della squadra, incapace di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella lega, alimentavano malumori interni e discussioni attorno alla gestione delle risorse. I titoli di coda all'inizio della nuova stagione, è il finale preventivabile dell'avventura canadese del talento napoletano.

Una vita tinta d'azzurro Insigne ha legato tutta la sua carriera al Napoli indossando la fascia di capitano dall'autunno del 2019 quando Hamsik andò in Cina, al Dalian allenato all'epoca da Rafa Benitez. Tranne gli anni della crescita, trascorsi sotto la sapiente guida del Boemo Zeman, Insigne ha giocato nel Napoli dal 2012 al 2021, prima della rivoluzione del secondo anno di Spalletti, che ha portato il terzo scudetto tinto d'azzurro. Ha avuto tanti allenatori in maglia azzurra: Mazzarri lo ha fatto debuttare nel calcio dei grandi, rendendolo l'erede di Lavezzi passato al Paris Saint Germain. Benitez, nel biennio 2013/2015, lo ha perfezionato nella fase difensiva, poi Sarri l'ha consacrato tecnicamente e tatticamente come esterno di sinistra. Con Ancelotti, checché cronache rosa possano riportare, Insigne aveva un buon rapporto: nel fluido 442 che aveva tentato di improntare nel biennio napoletano, Insigne svariava liberamente su tutto il fronte offensivo senza gli stretti dettami del predecessore Sarri. Infine, con Gattuso e Spalletti, Insigne ritornava ad essere unicamente il terzo di sinistra nel tridente offensivo.