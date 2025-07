Insigne-Toronto, avventura al capolinea: l’ex Napoli risolve il suo contratto

L'ex Napoli saluta il Canada ed è pronto ad una nuova avventura. Tanti i rumors, tante le voci che lo rivorrebbero in Italia, magari per un ultimo rilancio

Michele Massa 1 luglio - 10:40

Si chiude con un anno di anticipo l'esperienza al Toronto di Lorenzo Insigne. L'ex capitano del Napoli in mattinata ha deciso di risolvere il suo contratto con i canadesi, in attesa di una nuova destinazione, che sarà raggiunta a parametro zero. Impazzano i rumors di mercato, con l'attaccante che potrebbe anche tornare in Italia.

Insigne saluta il Toronto, contratto risolto con un anno di anticipo — Un'avventura tra luci e ombre quella di Lorenzo Insignein terra canadese. Iniziata con mille aspettative, per l'ex Napoli le difficoltà sono state tante. Dalla lingua, alla difficile situazione di classifica del Toronto, fino ad arrivare ai tanti infortuni, che hanno limitato e non poco "Lorenzo il Magnifico".

Anche in questa stagione le cose non stavano andando per il meglio, con l'azzurro che in 12 partite ha collezionato un solo gol e due assist. Un rendimento che non ha convinto, che è stato simile anche nelle stagioni precedenti. Per questo motivo Insigne ha voluto risolvere il suo contratto con un anno di anticipo, nella speranza di potersi rilanciare in un altro club.

Nel mentre i rumors impazzano, c'è chi lo accosta già ad alcuni club italiani, dopo che quest'inverno l'ex Napoli era stato molto vicino alla Fiorentina. Il tutto però si scoprirà solo nelle prossime settimane, in attesa delle parole ufficiali del calciatore italiano.