Danilo Loda 25 febbraio 2025 (modifica il 25 febbraio 2025 | 12:07)

L'ex fantasista del Napoli, Lorenzo Insigne, è al centro di una situazione controversa con il suo club di appartenenza, ovvero il Toronto FC. Durante il recente calciomercato invernale, il Monza aveva tentato di stringere un accordo per l'attaccante. Ma le condizioni economiche e la posizione in classifica della squadra biancorossa non hanno permesso di finalizzare l’affare in tempi rapidi. Dopo alcuni colloqui anche con club turchi e greci, Insigne è rimasto, suo malgrando, nella Major League Soccer, continuando a vestire la maglia del Toronto FC.

Lorenzo Insigne (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

L'inizio di una nuova stagione senza Insigne — La partita inaugurale della stagione 2025 del Toronto FC contro il DC United ha evidenziato un'importante mancanza nella lista dei convocati: il nome di Lorenzo Insigne. L'attaccante italiano non ha viaggiato con la squadra, a dimostrazione della fermezza del club sulla decisione presa. Il match si è concluso con un pareggio per 2-2, senza il contributo della celebre ex stella del Napoli.

Arrivato a Toronto nel 2022 con un importante contratto da Designated Player – che lo ha reso il giocatore più pagato della MLS – Insigne, ora a 33 anni, sembra aver esaurito le opportunità offerte dal campionato nord americano. Dopo tre stagioni in cui ha realizzato appena 14 gol in 54 partite di campionato, il Toronto FC appare pronto a voltare pagina, lasciando l'ex fantasista in una posizione di incertezza.

Il rischio di un periodo di inattività prolungato — L'ultima comunicazione del club canadese non lascia spazio a interpretazioni: Insigne è stato ufficialmente escluso dalla rosa. Questo comporta il rischio concreto di un periodo di inattività di almeno quattro mesi. Solo a luglio, con la riapertura del mercato estivo, l'attaccante potrebbe avere l'opportunità di tornare in Italia, senza dimenticare le sempre attive sirene arabe. Una decisione che appare come una vera beffa per un talento cristallino, costretto a vivere un lungo stop che potrebbe incidere sulla sua forma e sulla sua carriera.