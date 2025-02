Monza, Nesta: “Troppa differenza tra noi e la Roma”

Nesta, allenatore del Monza, ha spiegato il 4-0 subito contro la Roma parlando di "differenza netta tra le squadre".

Altra sconfitta pesante per il Monza di Alessandro Nesta, questa volta allo stadio Olimpico contro la Roma. Un 4-0 che non lascia spazio a dubbi, con i brianzoli in difficoltà sin dai primi minuti. Un risultato che non aiuta gli ospiti a sperare nella salvezza, in questo momento lontana nove punti. In conferenza stampa, l'allenatore dei biancorossi ha spiegato tutte le difficoltà riscontrate in questo match.

Monza, le parole di Nesta — Il commento di Alessandro Nesta dopo la sconfitta del suo Monza a Roma: "Ho visto degli avversari diversi rispetto all'andata, sia nei giocatori che nell'atteggiamento. Non siamo noi ad averla persa, ma loro ad averla vinta. Non posso fare paragoni tra i due gironi, eravamo più agguerriti prima. La differenza in campo si è sentita e molti nuovi acquisti devono ancora ambientarsi. In queste gare non puoi rimproverarti nulla, i punti devi fare con quelli alla tua altezza".

Sul modo di giocare oggi: "Non siamo stati remissivi, semplicemente la Roma è più forte. E non lo dico io ma il campo. Io penso sempre a vincere ma il risultato è quello che comanda e dice la verità. Ci mancano tanto giocatori che ci fanno vincere le partite, loro li hanno. Hummels? Abbiamo caratteristiche diverse, non mi assomiglia per niente".