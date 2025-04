Indiscrezione sulla situazione critica in casa bavarese con le tante incognite per la formazione titolare

Samuele Amato 15 aprile - 13:03

Sembra essersi scagliata una maledizione sui bavaresi. Entrati in questa fase della stagione molto delicata, Vincent Kompany si ritrova con un'infermeria piena. Una situazione che non sembra migliorare. In vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League, Inter-Bayern Monaco, arrivano notizie sulla condizione fisica di Kim Min-jae che destano ulteriori preoccupazioni.

Inter-Bayern Monaco: Kim ci sarà? — La situazione si fa critica per i tedeschi. Il Bayern Monaco arriva a San Siro con l'obiettivo rimonta. L'andata dei quarti di finale di Champions è finita 2 a 1 per i nerazzurri, con il gol del sorpasso arrivato all'88esimo grazie al solito inserimento di Davide Frattesi. Gli uomini di Simone Inzaghi dovranno mettere in campo una nuova prova di forza contro una delle squadre più forti della competizione, ma che sta attraversando un momento di emergenza totale.

Le ultime notizie dalla preparazione bavarese in vista di Inter-Bayern Monaco sono quelle riguardanti a Kim Min-jae. Come riporta il quotidiano tedesco Bild, il difensore sudcoreano è ancora alle prese con dei problemi fisici. L'ex-Napoli sta affrontando da mesi un infortunio al tendine d'Achille e sta stringendo i denti per essere a disposizione di Kompany. Una situazione che lo ha visto uscire pure al 54esimo del Klassiker di sabato. Non solo, Bild riporta l'ultimo allenamento svolto da Kim.

Il difensore bavarese, infatti, lunedì è arrivato al campo per allenarsi con i compagni alle 13.56; ma alle 14.59 avrebbe già lasciato il centro sportivo. Ma la redazione di DerbyDerbyDerby apprende, da fonti tedesche, che il sudcoreano dovrebbe essere disponibile per la gara di domani sera, mercoledì 16 aprile.

La situazione degli infortunati: chi recupera? — Al pari dell'andata, Inter-Bayern Monaco vedrà una lista folta di indisponibili per Kompany. Se per il momento l'allarme su Kim Min-jae sembra essere rientrato, non si può dire su alcuni volti importantissimi per il gioco bavarese.

Soprattutto in difesa, dove il Bayern ha mostrato alcune lacune nella partita di martedì all'Allianz Arena, le assenze si fanno sentire. Tra quelle più importanti ci sono Dayot Upamecano e Alphonso Davies. Il francese ha riportato complicazioni a causa di una condropatia rotulea; il canadese, invece, ha subito una rottura parziale del legamento crociato. Indisponibile anche Hiroki Ito per una frattura del metatarso che lo terrà fuori fino al 30 giugno (come Upamecano).

Ma c'è un grande indisponibile anche sulla trequarti offensiva dei bavaresi. Si tratta del gioiello e talento tedesco, Jamal Musiala, vittima di uno strappo muscolare alla coscia sinistra rimediata nella vittoria in casa dell'Augsburg. L'assenza di Kim non farebbe che aggravare la situazione in casa bavarese, dove Kompany vuole affidarsi all'esperienza di Thomas Muller per ribaltare il risultato in Inter-Bayern Monaco.

Una fonte tedesca della nostra redazione riporta che Manuel Neuer non recupera dall'infortunio e non sarà disponibile per la gara di domani sera. Il portiere 36enne si è allenato a parte anche questa mattina. In gruppo, invece, Coman e Pavlovic: i due giocatori sono tornati a disposizione già nel Klassiker di sabato e saranno in panchina per la partita di San Siro.