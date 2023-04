Inter, favore del Porto: “O Classico” vinto e Benfica giù di morale per la UCL

Autogoal goffo di Diogo Costa e un bel goal di Uribe animano il primo tempo, oltre una rete annullata per millimetri. Un super goal di Taremi riapre la Liga Nos (-7 dai biancorossi) e Conceicao, nonostante l'eliminazione, fa un favore da ex all'Inter

Emanuele Landi

Benfica-Porto, classico del Portogallo, viene guardata con attenzione anche dai tifosi dell'Inter. La sfida del Da Luz ha detto che la squadra di Lisbona, prossima avversaria dei nerazzurri in Champions, dovrà ancora sudare per la vittoria del titolo. Ora Joao Mario e compagni potrebbero avere il morale un po' più insicuro in vista del match di martedì quando in terra lusitana arriveranno gli uomini di Inzaghi. 7 come le giornate dalla fine e come i punti che i biancorossi avrebbero di vantaggio sul Porto secondo. Il match finisce 1-2 e Conceicao la vince con Uribe e Taremi, anche se l'autorete di Diogo Costa, che sblocca la sfida, è molto sfortunata, molto simile a quella che fece Musso nel recente Milan-Atalanta.

Il Porto torna in partita sul finire del primo tempo con una bella rete di Uribe. Colpo che il Benfica subisca, tanto da patire il momentaneo vantaggio di Galeno (siglato nel recupero) ma annullato soltanto dal Var (per una posizione di offiside millimetrico). E al riposo la partita si va in equilibrio.

Benfica ko in campionato: Campanello per la Champions? — Un goal da "biliardo" per Taremi indica la freccia del sorpasso nel tabellino per il Porto che prova a riaprire il campionato. Gli uomini di Conceicao, eliminati dall'Inter in Champions, provano anche a destabilizzare il Benfica proprio in vista anche del match con i nerazzurri. Grandi occasioni nel finale col Porto che non chiude la sfida sprecando proprio un'occasione con Taremi. Il Benfica ci prova anche con l'ingresso di David Neres ma non riesce a sovvertire l'esito de O Classico che finisce 1-2.

Corsi e ricorsi con la banda di Inzaghi che esultò al "O Dragao" e ora giocherà la successiva sfida in Champions League ancora in Portogallo contro la squadra che potrebbe soffiare il titolo di campioni ai biancoblù (il Benfica di Schmidt guidato da un flop all'Inter come Joao Mario).