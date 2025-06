Inter-Fluminense a rischio rinvio: il motivo e cosa dice il regolamento

La partita tra nerazzurri e brasiliani è a rischio per via delle condizioni metereologiche che riguarda la zona in cui dovranno scendere in campo le due squadre, nel North Carolina.

Luca Gilardi 29 giugno - 12:45

La partita tra Inter e Fluminense andrà in scena alle 21 di domani, nel teatro del Bank of America Stadium. O meglio, dovrebbe andare in scena in quel momento. Il condizionale è d'obbligo vista la situazione d'incertezza che regna attorno a questo match. L'incontro valido per gli ottavi di finale del Mondiale per club è infatti a rischio rinvio. Si tratterebbe di un altro imprevisto per i nerazzurri, che hanno da poco perso Francesco Pio Esposito, a causa di un guaio muscolare.

Inter-Fluminense in bilico, cosa succede? — Il nuovo Mondiale per club sta regalando molti momenti inediti. Tra questi, troviamo sicuramente quelli legati alle condizioni meteo avverse, in cui si sono imbattute varie squadre all'interno della competizione. Lo sanno bene Chelsea e Benfica, che rappresentano le ultime fazioni ad averne fatto le spese, nel match andato in scena ieri. La loro partita è stata sospesa a causa di un'allerta tempesta, per poi riprendere dopo una lunghissima attesa e terminare dunque ai supplementari.

Per evitare di rivedere un episodio simile, le autorità competenti stanno valutando se ci siano o meno le condizioni per permettere a Inter e Fluminense di scendere in campo regolarmente. In generale, il caldo asfissiante della North Carolina ha portato a suggerire alla popolazione del posto di non uscire tra le 12 e le 16. Proprio in quel momento dovrebbe andare in scena l'ottavo di finale in questione, con calcio d'inizio previsto per le 15 locali. Inoltre, il problema principale in vista di questo match è legato all'allerta fulmini, con delle condizioni meteo che non saranno poi così diverse da quelle viste nella giornata di ieri.

Allerta fulmini, cosa dice il protocollo — Nello stadio che ospiterà l'incontro vige un regolamento molto rigoroso, con particolare riferimento per queste casistiche. Nella zona degli Stati Uniti in questione, infatti, non è certo una novità vivere con un occhio rivolto alle previsioni metereologiche. Per questo motivo, in caso di rilevamento di fulmini in un raggio di 12,7 km dallo stadio di Charlotte, è previsto il "Seek Cover Protocol". Nello specifico, il protocollo prevede la sospensione dell'evento e la ricerca di un'adeguata copertura per il pubblico presente all'interno della struttura.

La procedura di emergenza resta in vigore fino a quando, per un periodo di tempo prestabilito, non vengono segnalate attività entro il raggio indicato. Per fare un esempio, questa misura è stata adottata in occasione del concerto Luke Combs, del 6 luglio 2023: in quel caso il pubblico presente sul terreno di gioco era stato evacuato immediatamente.

Nel caso di Inter e Fluminense resta ancora da capire se si intenda giocare ed eventualmente agire in un secondo momento oppure se si voglia far slittare direttamente la partita in uno degli slot successivi.