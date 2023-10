Inter Miami, ecco le prime foto ufficiali di Thiago e Mateo Messi nelle Giovanili

I figli più grandi del sette volte Pallone d’Oro sono iscritti all’Academy degli Aironi e martedì hanno posato in occasione del Media Day del club

Davide Capano Redattore

Come aveva fatto al Barcellona e al Paris Saint Germain, Lionel Messi ha iscritto i figli Thiago e Mateo all’accademia giovanile del suo nuovo club, l’Inter Miami. Meno di un mese fa, il primo ha debuttato in un’amichevole vinta 2-1 contro il Weston FC a livello Under 12, dopo essere stato annunciato a fine agosto.

Tra gli altri, Benjamín Cremaschi, attuale compagno di squadra di Leo dentro e fuori dal campo, si è formato in questa Academy.

Martedì scorso, gli Aironi hanno celebrato il Media Day in cui sono apparsi, per la prima volta, in foto ufficiali, i figli maggiori del sette volte Pallone d’Oro e Antonella Roccuzzo. Mateo, il più giovane dei due, fa parte della categoria Under 9, che condivide con Enzo Busquets, l’erede grande del centrocampista spagnolo.

Thiago, nell’immagine col braccio sinistro ingessato, parteciperà alla Florida Academy League e ha già ricevuto la visita del padre al debutto in amichevole, momento in cui papà Lionel lo ha incoraggiato e gli ha dato le prime istruzioni. Tuttavia, “non vuole avere nulla a che fare con l’essere il figlio di? Non gli piace. Non ti guarda. Invece Mateo ti guarda, ti applaude. Fa una giocata e ti guarda”, ha dichiarato Messi nell’intervista con Miguel Granados di due settimane fa.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.