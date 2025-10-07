derbyderbyderby calcio estero Inter Miami, Jordi Alba annuncia il ritiro: addio al calcio a 36 anni

Anche Jordi Alba si ritira: il terzino sinistro ha comunicato la decisione attraverso un video sui social.
Jacopo del Monaco
Dopo Sergio Busquets, un altro calciatore dell'Inter Miami lascia il calcio giocato e si tratta di Jordi Alba. Dopo 19 anni di carriera, il terzino sinistro ha annunciato il ritiro tramite un video postato sul suo profilo Instagram.

