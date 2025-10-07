Dopo Sergio Busquets, un altro calciatore dell'Inter Miami lascia il calcio giocato e si tratta di Jordi Alba. Dopo 19 anni di carriera, il terzino sinistro ha annunciato il ritiro tramite un video postato sul suo profilo Instagram.
Inter Miami, Jordi Alba annuncia il ritiro: addio al calcio a 36 anni
Decisione
Anche Jordi Alba si ritira: il terzino sinistro ha comunicato la decisione attraverso un video sui social.
