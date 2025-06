Le dure parole sul mancato acquisto di rinforzi per affrontare al meglio il Mondiale per Club e la preoccupazione per il futuro

Filippo Montoli 14 giugno - 16:34

L'allenatore dell'Inter Miami ed ex calciatore Mascherano è sempre molto diretto nelle sue dichiarazioni alla stampa, soprattutto quando riguarda proprio la sua squadra. Nella consueta conferenza che anticipa una partita, il tecnico ha espresso il suo rammarico per il mancato acquisto di diversi rinforzi in vista del Mondiale per Club giocato proprio negli Stati Uniti. L'argentino, guidando una delle tre squadre di casa, vuole evitare brutte figure e non è soddisfatto della società.

L'Inter Miami e Mascherano: "Avevamo bisogno di nuovi giocatori" — Il tecnico dell'Inter Miami Mascherano, ha parlato in vista dell'impegno di domenica notte contro gli egiziani dell'Al-Ahly, descrivendola come una delle migliori squadre africane. Mascherano però pone l'accento sul mercato fatto dagli avversari in vista del Mondiale per Club: "Hanno fatto cinque o sei acquisti in preparazione a questo torneo, cosa che noi non abbiamo fatto. Avevamo bisogno di rinforzi, ma non è arrivato nessuno. Non mi resta che preparare la partita nella miglior maniera possibile con i giocatori che abbiamo. Non ho nulla da dire a loro, anzi, sono molto contento di averli. Però era evidente che ci mancavano alcuni giocatori in determinate posizioni".

Javier Mascherano non sembra quindi avere grandi aspettative nei confronti della partita di debutto del Mondiale per Club, ma evidenzia il grande percorso fatto dalla squadra in soli sette anni di vita: "L'Inter Miami è un club molto giovane e quella in programma è la partita finora più importante che andrà a giocare. A questo punto io posso pensare solamente a cosa posso controllare e a cosa posso fare io. Successivamente ciascuno dovrà assumersi le proprie responsabilità e parlare delle questioni di propria competenza".

L'Inter Miami ha in programma la partita contro l'Al-Ahly domenica 15 giugno alle ore 02:00 italiane. Il match si gioca all'Hard Rock Stadium di Miami e apre ufficialmente l'edizione 2025 del Mondiale per Club. Le due squadre fanno parte del Girone A insieme a Porto e Palmeiras.