Inter Miami, Mascherano senza freni: “Siamo nella m****a”

Stanotte, le squadre di MLS sono scese in campo. Tra queste, l'Inter Miami ha giocato in trasferta contro il Philadelphia. I padroni di casa, al termine del primo tempo, hanno portato il risultato sul 2-0 con le reti di Quinn Sullivan al 7° minuto e di Tai Baribo al 44'. Dopo un'ora di gioco, la squadra della Florida ha accorciato le distanze con Tadeo Allende , ma 13 minuti dopo Baribo ha realizzato il suo secondo gol della partita. A tre minuti dal 90', Messi ha segnato su punizione il gol del 3-2 e soltanto al 95', grazie al gol di Telasco Segovia , gli Herons hanno portato a casa un punto. Dopo la partita, Mascherano ha espresso tutto il suo disappunto per il risultato ottenuto e per alcuni momenti della stagione.

"Ho parlato con loro nell’intervallo dicendo che siamo in una situazione di m***a. Siamo nella m***a. Abbiamo dimostrato carattere e personalità. È stato un altro inizio difficile per noi, perché all’inizio subiamo i gol, e nella situazione in cui siamo, quando prendi gol è dura, capite? Perché inizi a pensare che devi rimontare ancora una volta. Ma i ragazzi hanno mostrato tanto carattere. Hanno dimostrato di voler lottare, di voler prendere il controllo di questa situazione. Alla fine, poi, non siamo nemmeno fortunati, perché il loro terzo gol è un fuorigioco chiarissimo. Quindi siamo in una situazione, in una dinamica negativa, ma con tanto spirito per tornare ad essere la squadra che eravamo all’inizio di questa stagione".