Messi, futuro ancora all’Inter Miami? L’argentino glissa: “Non so niente”

Periodo non certamente florido quello dell'Inter Miami di questi tempi. Gli Aironi sono reduci da un punto nelle ultime tre partite di MLS. E al termine del match perso contro Orlando Lionel Messi non si è pronunciato sul suo futuro...

Quinta partita persa nelle ultime otto, sesto posto nel girone Eastern di MLS. L'Inter Miami sta affrontando non poche difficoltà nell'ultimo periodo. L'ultima sconfitta interna contro Orlando (0-3) ha fatto infuriare persino Messi che si è scagliato contro gli arbitri nel post-match. E sul suo futuro in America il campione argentino ha glissato così: "Non so niente". (Fonte Video Account X @M10GOAT)