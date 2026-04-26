Berterame risponde al vantaggio di Gil ma alla fine la squadra di Messi deve accontentarsi di un pareggio. Mancato l'aggancio al primo posto in classifica
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Solo un pari per l'Inter Miami e niente aggancio al primo posto in classifica. La squadra in cui milita Leo Messi si è dovuta accontentare di un amaro 1-1 contro il New England Revolution che, dunque, lascia gli Aironi al secondo posto a tre lunghezze dalla capolista Nashville. Per il neo allenatore del club di David Beckham, Angel Hoyos, arriva il primo pareggio dopo due successi consecutivi.
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Inter Miami, Berterame risponde a Gil e alla fine è 1-1: Aironi secondi dietro NashvilleLa nuova casa sembra essere un incubo per l'Inter Miami. Da quando è stato inaugurato il nuovo Nu Stadium, Leo Messi e compagni non sono riusciti ad ottenere una vittoria. Ieri sera, contro il New England Revolution, è arrivato un nuovo pareggio (1-1). Risultato amaro che non consente agli Aironi di agguantare il primo posto in classifica della East Conference, occupato da Nashville. Dopo due successi di fila, il neo allenatore Hoyos trova il suo primo stop da quando ha sostituito il dimissionario Javier Mascherano.
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Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, gli ospiti hanno trovato al 56' la rete del vantaggio con Carlos Gil alla quale ha risposto, appunto, German Berterame al 76'. Nonostante i 15 minuti rimanenti, la squadra di casa non è riuscita a trovare la rete del sorpasso e si è dovuta di accontentare di un punto. L'Inter Miami tornerà in campo sabato sera, ancora in casa, contro l'Orlando City.
FT at Nu Stadium 🏟️ pic.twitter.com/fPpjiqGnh3— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 26, 2026
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