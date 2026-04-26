Solo un pari per l'Inter Miami e niente aggancio al primo posto in classifica. La squadra in cui milita Leo Messi si è dovuta accontentare di un amaro 1-1 contro il New England Revolution che, dunque, lascia gli Aironi al secondo posto a tre lunghezze dalla capolista Nashville. Per il neo allenatore del club di David Beckham, Angel Hoyos, arriva il primo pareggio dopo due successi consecutivi.

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Leo Messi, capitano dell'Inter Miami. (Photo by Mariana Bazo/Getty Images)

Inter Miami, Berterame risponde a Gil e alla fine è 1-1: Aironi secondi dietro Nashville

La nuova casa sembra essere un incubo per l' Inter Miami . Da quando è stato inaugurato il nuovo Nu Stadium, Leoe compagni non sono riusciti ad ottenere una vittoria. Ieri sera, contro il, è arrivato un nuovo pareggio (1-1). Risultato amaro che non consente agli Aironi di agguantare il primo posto in classifica della East Conference, occupato da. Dopo due successi di fila, il neo allenatoretrova il suo primo stop da quando ha sostituito il dimissionario Javier

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Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, gli ospiti hanno trovato al 56' la rete del vantaggio con Carlos Gil alla quale ha risposto, appunto, German Berterame al 76'. Nonostante i 15 minuti rimanenti, la squadra di casa non è riuscita a trovare la rete del sorpasso e si è dovuta di accontentare di un punto. L'Inter Miami tornerà in campo sabato sera, ancora in casa, contro l'Orlando City.

FT at Nu Stadium 🏟️ pic.twitter.com/fPpjiqGnh3 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 26, 2026

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