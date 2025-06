Un grandissimo obiettivo da realizzare per il club, per un'esperienza più che immersiva e completamente innovativa nel mondo del calcio

Mattia Celio Redattore 30 giugno - 12:10

I fratelli Mas e David Beckham continuano a fare passi da gigante per realizzare il loro sogno con l'Inter Miami. La nuova casa della squadra in cui milita Leo Messi, che si chiamerà Miami Freedom Park, come riporta il quotidiano Marca, sarà molto di più di un semplice nuovo stadio. Lo ha dichiarato non solo lo Spice Boy ma anche tutta la dirigenza del club americana. I tifosi possono sognare in grande.

Nuovo stadio Inter Miami, Victor Oliver: "Cambierà la fisionomia del quartiere" — Il Miami Freedom Park, assicura David Beckham il fratello Mas, non sarà solo la nuova casa dell'Inter Miami. Il proprietario del club americano ha immaginato qualcosa di molto più di un semplice stadio, ovvero "un luogo dove il pallone incontra l'emozione, la musica, la cultura e la vita stessa". Una libertà di sognare che ha permesso loro di "superare ogni aspettativa". Non si trattava solo di calcio, si trattava di creare comunità, di guardare al futuro e di lasciare un segno. Un'idea che la dirigenza ha capito all'istante.

La sede, che aprirà i battenti all'inizio del 2026, funzionerà anche come sala concerti, avrà aree commerciali, uffici, hotel e spazi di intrattenimento, e sarà accompagnata da un parco esterno di 23 ettari. Una vera e propria mini-città. In termini di capacità, il nuovo stadio sarà in grado di ospitare 25.000 spettatori (5.000 in più rispetto a quello attuale), il che consentirà all'Inter Miami di prevedere un aumento di oltre il 30% degli incassi al botteghino. "Lo sviluppo cambierà l'intera fisionomia del quartiere, sarà qualcosa di unico", dice a MARCA Víctor Oliver, vicepresidente delle entrate e delle operazioni del club.

Il progetto del nuovo stadio dell'Inter Miami, il Miami Freedom Park

Nuovo stadio Inter Miami, Bernabeu punto di riferimento — Uno dei temi principali per la perfetta realizzazione di uno stadio è sempre stata la questione del manto erboso che il più delle volte ha suscitato molte critiche. Proprio per questo, la dirigenza dell'Inter Miami ha preso il Santiago Bernabeu come punto di riferimento. Infatti, se al Bernabéu l'erba è nascosta nell'ipogeo bianco per non danneggiarla, al Miami Freedom Park si attiverà con una tribuna retrattile e un'infrastruttura predisposta per l'illuminazione e il suono che aiuta a ridurre l'impatto sul campo e ne facilita il montaggio per ospitare eventi con una capacità di 28.000 persone.

Si prevede anche l'utilizzo di una rete Wi-Fi ad alta capacità, predisposta "per eventi di massa" e di tecnologia avanzata con base di Intelligenza Artificiale. Inoltre, il tetto coprirà tutti i posti a sedere dello stadio, con un materiale così sofisticato da ridurre l'impatto del calore. Un particolare da tenere in considerazione a Miami a causa delle sue alte temperature e dell'umidità soffocante.

Il Miami Freedom Park sarà uno dei primi stadi di calcio ad avere palchi VIP situati ai piedi del campo, una decisione che cerca di avvicinare le celebrità al campo, come succede nell'NBA. Come infatti ha dichiarato Oliver: "Il concetto qui è diverso, le persone vogliono essere vicine, non vogliono solo vedere una partita di calcio come accade in Europa. Lì le celebrità preferiscono 'nascondersi' nei palchi VIP... e qui è il contrario, vogliono essere visti. Lo spettatore qui non è un testimone, è parte dello spettacolo".