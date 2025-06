Psg-Inter Miami, Mascherano: “Messi ha messo gli avversari nel mirino”

Psg-Inter Miami, Mascherano suona la carica

In quest'edizione del Mondiale per Club, sia il Paris Saint-Germain che l'Inter Miami hanno superato la fase a gironi. Il club Campione d'Europa ha ottenuto il primato del Girone B, in cui c'erano il Botafogo, anch'esso qualificato agli ottavi, l'Atlético Madrid del CholoSimeone ed i Seattle Sounders. Miami, invece, era nel Girone A e ha ottenuto la qualificazione agli ottavi in quanto seconda in classifica dietro al Palmeiras. Le altre due squadre del girone erano il Porto e l'Al Ahly. Seguendo il tabellone del Mondiale, il Psg, prima del suo girone, sfiderà l'Inter Miami, seconda del suo gruppo. Sarà una partita speciale, in particolare modo per Lionel Messi, il quale affronterà il suo passato, visto che ha giocato in Francia per due stagioni. Tra il numero 10 degli Herons ed il Psg, però, non c'è mai stata intesa e lo stesso calciatore ha raccontato più volte quanto sia stata negativa l'esperienza parigina.