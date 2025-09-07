Inter Miami, pioggia di sanzioni: dopo Suarez, squalificato anche Busquets

Inter Miami, caos dopo la finale di Leagues Cup: Busquets squalificato

La finale di Leagues Cup tra Inter Miami e Seattle Sounders, vinta 3-0 dai ragazzi di Brian Schmetzer, si è chiusa con una rissa in campo che ha portato a dure sanzioni disciplinari. Sergio Busquets è stato squalificato per due giornate dopo aver sferrato un pugno al giovane Obed Vargas, centrocampista dei Sounders. L’episodio è avvenuto subito dopo il fischio finale, durante il caos che ha coinvolto diversi tesserati di entrambe le squadre. Poco prima, Suarez aveva perso la calma sputando contro un membro dello staff avversario: per lui sono arrivate sei giornate di squalifica.