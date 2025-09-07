Dopo la squalifica di Suarez, arriva lo stop anche per Sergio Busquets. L’ex capitano del Barcellona è stato fermato per due giornate dalla Leagues Cup. L’Inter Miami perde così un altro leader. Squalificato anche il difensore Tomas Aviles per tre giornate. Tutti i protagonisti della rissa dovranno inoltre pagare una multa.
Inter Miami, pioggia di sanzioni: dopo Suarez, squalificato anche Busquets
La finale di Leagues Cup tra Inter Miami e Seattle Sounders, vinta 3-0 dai ragazzi di Brian Schmetzer, si è chiusa con una rissa in campo che ha portato a dure sanzioni disciplinari. Sergio Busquets è stato squalificato per due giornate dopo aver sferrato un pugno al giovane Obed Vargas, centrocampista dei Sounders. L’episodio è avvenuto subito dopo il fischio finale, durante il caos che ha coinvolto diversi tesserati di entrambe le squadre. Poco prima, Suarez aveva perso la calma sputando contro un membro dello staff avversario: per lui sono arrivate sei giornate di squalifica.
Stangata anche per Tomas Aviles, fermato per tre turni. Tutti i provvedimenti saranno scontati nelle prossime edizioni della Leagues Cup, come previsto dal regolamento. Oltre alle giornate di squalifica, i calciatori coinvolti dovranno pagare multe disciplinari. La stessa sorte è toccata anche a Steven Lenhart, assistente allenatore dei Sounders, squalificato per cinque giornate. L’Inter Miami, attraverso un comunicato, ha condannato quanto accaduto, ribadendo l’impegno per il rispetto e la sportività, ma senza citare direttamente i giocatori coinvolti. Una pessima pagina per due veterani come Suarez e Busquets, protagonisti in negativo di una serata da dimenticare.
