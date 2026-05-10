A 38 anni, Lionel Messi continua a rendere ordinario ciò che normale non è mai stato. Nella notte di MLS, il fuoriclasse argentino ha guidato l’Inter Miami al successo per 4-2 contro il Toronto, lasciando ancora una volta il segno con un gol e due assist. Una prestazione che vale molto più dei tre punti, perché consegna a Messi un nuovo record nella storia del calcio americano: nessuno aveva mai raggiunto quota 100 contributi al gol in MLS così velocemente. La Pulga ci è riuscita in appena 64 partite di Regular Season, mettendo insieme 59 reti e 41 assist e superando il precedente primato di Giovinco. L’ennesima dimostrazione di un talento che continua a sfidare il tempo e i limiti del gioco.

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One of one. 🐐 pic.twitter.com/GF7Y8P9o8t — Major League Soccer (@MLS) May 9, 2026

Messi domina ancora: Toronto ko e primato storico nella MLS

Il tempo passa, macontinua a giocare come se le stagioni non avessero alcun peso sulle sue gambe. Nella vittoria per 4-2 dell’Inter Miami contro il, l’argentino ha regalato un’altra notte da protagonista assoluto, mettendo la firma su un gol e due assist e trascinando ancora una volta la squadra di. La partita è stata controllata dai rosanero fin dai primi minuti, con quattro reti che hanno indirizzato il match prima delle marcature finali del Toronto, utili solo a rendere meno pesante il passivo. Ma oltre al risultato, a prendersi la scena è stato soprattutto il nuovo record stabilito da Messi: 100 contributi al gol in appena 64 partite di Regular Season, grazie a 59 reti e 41 assist.

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Nessuno, nella storia del campionato americano, aveva mai raggiunto quei numeri così velocemente. Battuto il precedente primato di Giovinco, fermo a 95. A brillare è stato anche Rodrigo De Paul, autore di un gol e due assist. Curiosamente, la rete dell’argentino è arrivata su punizione, specialità solitamente riservata a Messi, che questa volta gli ha lasciato il pallone. Nel tabellino è entrato anche Luis Suarez, in gol al 56’.

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