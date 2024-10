Young Boys, Magnin: “Meritavamo almeno un punto, campo sintetico? Per noi un vantaggio”

L'allenatore dello Young Boys Magnin ha commentato la sfida contro l'Inter, parlando anche del discusso campo in erba sintetica.

Allenatore dello Young Boys , Joel Magnin, ha analizzato in conferenza stampa la gara persa contro l'Inter, grazie al gol provvidenziale di Marcus Thuram. Alla stampa, il tecnico svizzero, oltre ad analizzare il match, ha parlato anche del campo sintetico e dei vantaggi che la sua squadra ne trae.

"È difficile essere positivi, la squadra avrebbe meritato di più. Sicuramente negli ultimi metri è mancata la precisione: 19 tiri, solo due in porta. È troppo poco per vincere, però devo essere positivo perché giochiamo già domenica e ci sono cose buone da tirare fuori da questa partita".

"È difficile rispondere, dobbiamo pensare a noi. Volevamo essere più liberi e coraggiosi: credo che ce l'abbiamo fatta, l'Inter non ha giocato con i titolari e neanche noi. Dopo il buon primo tempo, abbiamo cercato di vincere alzando i ritmi offensivi: volevamo vincere ".

Esordio in Champions per lei da allenatore, come l'ha vissuto?