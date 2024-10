Derby d’Italia, guai per la Juventus: anche Douglas Luiz salta l’Inter

È allarme infortuni in casa Juventus in vista del Derby d'Italia contro l'Inter: Thiago Motta perde anche Douglas Luiz

La Juventus dovrà fare a meno di un altro protagonista chiave in vista del delicato derby d'Italia contro l'Inter. Nonostante gli esami clinici abbiano escluso lesioni per Douglas Luiz , il centrocampista brasiliano, dopo aver accusato un fastidio muscolare nel riscaldamento della sfida di Champions League contro lo Stoccarda, non sarà disponibile per la partita di domenica. I test eseguiti al J Medical hanno confermato l'assenza di gravi problemi, ma il recupero del giocatore verrà monitorato giorno per giorno.