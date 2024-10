Uno dei momenti più emblematici e discussi di questa rivalità si consumò il 26 aprile 1998 , durante lo scontro diretto tra le due squadre allo Stadio Delle Alpi . La Juventus era prima in classifica e l' Inter di Ronaldo seguiva a stretto contatto. Il match fu segnato da un episodio destinato a rimanere nella storia: il famoso contatto tra Mark Iuliano e Ronaldo , con l’arbitro Ceccarini che non concesse il rigore all' Inter , scatenando polemiche furiose e lasciando i tifosi nerazzurri con un senso di ingiustizia che perdura ancora oggi. Quel momento divenne il simbolo di una sfida che, più di altre, trascendeva il semplice risultato sul campo.

Uno dei momenti più dolorosi per l' Inter , e che ancora oggi divide le tifoserie, è il famigerato 5 maggio 2002 . In quella data, l' Inter , guidata da Héctor Cúper , arrivava all'ultima giornata di campionato con il destino nelle proprie mani. Tuttavia, una clamorosa sconfitta contro la Lazio all’ Olimpico permise alla Juventus di vincere il titolo con una rimonta incredibile, lasciando l’ Inter e i suoi tifosi nello sconforto più totale.

Nonostante questi momenti di amara rivalità, l' Inter ha saputo prendersi alcune rivincite negli anni recenti, in particolare nelle competizioni di coppa. Nel 2005 , la squadra nerazzurra, guidata da Roberto Mancini , vinse la Supercoppa Italiana contro la Juventus grazie a un gol ai tempi supplementari di Juan Sebastián Verón . Più di recente, l' Inter ha avuto la meglio sui bianconeri in altre finali prestigiose, come la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana del 2022 , entrambe vinte dall' Inter ai danni della Juventus , confermando una volta di più quanto la rivalità resti accesa e viva in ogni competizione.

I 10 Inter-Juventus più famosi di sempre

13 settembre 1959, la Coppa Italia è bianconera — Nella finale disputata a San Siro, la Juventus di Carlo Parola conquistò la Coppa Italia del 1959, battendo in finale l’Inter di Giuseppe Meazza con un secco 4-1. I bianconeri, guidati dalle reti di Charles e Sivori, dimostrarono una superiorità netta e la vittoria confermò la forza della Juventus in un periodo in cui dominò anche in campionato, ponendo le basi per un decennio di successi. Per l'Inter, invece, il passivo severo evidenziò la necessità di una ricostruzione per tornare ad essere competitiva.

11 novembre 1984, Poker nerazzurro con super Rummenigge — Uno dei successi più memorabili conquistati dall'Inter nel Derby d'Italia risale alla stagione 1984-1985. L'11 novembre 1984 l'Inter di Ilario Castagner inflisse alla Juventus un netto 4-0 grazie alla prestazione fenomenale di Karl-Heinz Rummenigge, autore di una doppietta. La vittoria, ottenuta contro la squadra campione d'Italia in carica, servì a poco alla compagine nerazzurra che al termine della stagione non riuscì a rovesciare dal trono i bianconeri. A far festa fu incredibilmente il Verona di Osvaldo Bagnoli che concluse poi la sua carriera da allenatore propria sulla panchina della Beneamata (1992-1994).

19 ottobre 2002, Inter-Juventus 1-1: Vieri o Toldo? — Dopo 89' Inter e Juventus sono inchiodate sullo 0-0, ma negli ultimi 6' succede di tutto. I bianconeri sbloccano l'incontro su calcio di rigore con Del Piero, ma a tempo scaduto i nerazzurri trovano il gol del pareggio in maniera rocambolesca. Sugli sviluppi di un corner, Vieri tocca, Toldo sfiora, ma ancora oggi rimane il dubbio se la deviazione decisiva sia stata effettivamente del portiere della Beneamata che di recente è tornato sull'argomento: "[...] Ci fu una mischia, toccai la palla; chi dice che fu fallo, chi dice che non lo fu, ma adesso non ha importanza, la palla entrò in rete. È divertente il fatto che la si ricordi tuttora, anche la disputa tra me e Vieri per il goal, alla fine da buon attaccante se lo fece attribuire lui".

12 febbraio 2006, Inter-Juventus 1-2: l'ultima post-Calciopoli e la linguaccia di Del Piero — Nell'ultimo Derby d'Italia prima dello scandalo di Calciopoli, la Juventus di Fabio Capello superò l’Inter di Roberto Mancini 2-1 a San Siro. Zlatan Ibrahimović portò in vantaggio i bianconeri poco dopo la mezz'ora, ma l'Inter riuscì ad impattare con Samuel nella ripresa. A decidere l'incontro fu una punizione magistrale di Alessandro Del Piero che festeggiò con la celebre linguaccia. Il successo della Vecchia Signora ebbe un peso enorme nell'economia del campionato, vinto dalla Juventus, ma successivamente revocato.

22 marzo 2008, Inter-Juventus 1-2: il primo squillo bianconero post-Calciopoli — La Juventus di Claudio Ranieri, appena risalita in Serie A dopo lo scandalo Calciopoli, ottenne una vittoria fondamentale contro l’Inter di Roberto Mancini, vincendo 2-1 a San Siro. Camoranesi e Trezeguet siglarono le reti bianconere, mentre l'Inter trovò il gol del 2-1 con Maniche soltanto nel finale. Il portoghese colpì anche un palo a tempo scaduto, ma la vittoria andò ai bianconeri che conclusero il campionato al 3° posto e centrarono la qualificazione in Champions League. L'Inter invece al termine di un duello all'ultimo sangue con la Roma, festeggiò lo scudetto all'ultima giornata grazie ad una doppietta di Zlatan Ibrahimovic contro il Parma al Tardini (2-0).

2010, Mourinho, il Triplete: ah, quanti ricordi — La stagione 2009-2010 è entrata di diritto nella storia dell'Inter che con Josè Mourinho alla guida, conquistò il leggendario Triplete (Campionato, Coppa Italia, Champions League). La sfida contro la Juventus, a 4 giornate dalla fine, fu decisa nel finale dalle reti di Maicon ed Eto'o e si rivelò decisiva nell'economia del campionato, vinto all'ultima giornata ai danni della Roma che concluse nuovamente il campionato alle spalle dei nerazzurri che regalarono ai propri tifosi una delle stagioni più memorabili di sempre.

28 aprile 2018, Inter-Juventus 2-3: Orsato e il fallo di Pjanic — La partita del 28 aprile 2018 è stata una delle sfide più epiche degli ultimi anni. La Juventus, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Napoli decisa da un colpo di testa di Koulibaly, si giocava il tutto per tutto nella corsa scudetto proprio con i partenopei. A San Siro, i bianconeri superarono 3-2 l’Inter 3-2 al termine di una rimonta incredibile. La gara fu segnata dalle polemiche per un mancato secondo giallo a Miralem Pjanić, decisione che ancora oggi fa discutere.

Nonostante l’inferiorità numerica l'Inter di Spalletti, in dieci uomini, riuscì a ribaltare il risultato, ma nel finale subì il controsorpasso della squadra di Allegri che si impose grazie ai gol di Cuadrado e Higuaín, conquistando tre punti vitali nella lotta per lo scudetto contro il Napoli di Sarri. I partenopei, infatti, persero 3-0 contro la Fiorentina e spianarono la strada a Madama che a fine stagione festeggiò il 34° titolo (il 7° consecutivo).

17 gennaio 2021, Inter-Juventus 2-0: il primo successo del doppio ex Antonio Conte — Nel 2021 l'Inter di Antonio Conte dominò la Juventus di Andrea Pirlo, vincendo 2-0 grazie alle reti di Vidal e Barella. Per Conte fu la prima vittoria contro il suo passato bianconero, un successo che arrivò in un momento cruciale della stagione perchè proiettò l'Inter verso il titolo di campione d’Italia, interrompendo il lungo dominio juventino in Serie A che durava da nove anni di fila.

12 gennaio 2022, Sanchez al 120': l'Inter vince la Supercoppa — Una delle sconfitte più brucianti per la Juventus risale alla finale di Supercoppa Italiana della stagione 2021-2022. I bianconeri sbloccarono l'incontro con Weston McKennie, ma un calcio di rigore di Lautaro Martinez rimise le cose a posto per l'Inter che al 120', dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, realizzò la rete decisiva, complice un disimpegno errato di Alex Sandro, regalando ai nerazzurri la 6ª Supercoppa Italiana della loro storia.

Inter-Juventus, lo scorso anno decise un autogoal di Gatti — Lo scorso anno la sfida fu decisa da un autogoal di Gatti che spianò la strada all'Inter verso il ventesimo scudetto. La Juventus di Allegri riuscì a tener testa alla compagine nerazzurra fino alla 23ª giornata, ma accusò particolarmente a livello mentale sia il ko nel derby d'Italia, sia il pareggio casalingo con l'Empoli nella gara precedente, a tal punto che chiuse la stagione al terzo posto, superata anche dal Milan, con 23 punti di ritardo dall'Inter.