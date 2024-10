Inter, dopo Calhanoglu i risultati degli esami di Acerbi: la nota ufficiale

L'Inter ha reso note, tramite il consueto comunicato ufficiale, quelle che sono le condizioni di Francesco Acerbi dopo l'infortunio riportato in Roma-Inter.

Francesco Acerbi è stato costretto, insieme ad Hakan Calhanoglu, a chiedere il cambio in Roma-Inter dopo aver avvertito un fastidio alla coscia sinistra. Il difensore si è sottoposto agli esami strumentali del caso e l'Inter, una volta ottenuti i risultati, ha reso noto quanto rimediato dal difensore.

L'infortunio si è perciò rivelato meno grave di quello che è trapelato nelle ultime ore, quindi l'Inter può tirare un sospiro di sollievo. Simone Inzaghi spera di riaverlo a disposizione quanto prima, anche se c'è da sottolineare il fatto che Acerbi salterà sia lo Young Boys domani sera in Champions League sia il Derby d'Italia contro la Juventus che si giocherà domenica pomeriggio, alle ore 18:00, a San Siro.

Stesso destino per il centrocampista turco che ha rimediato "un'elongazione agli adduttori della coscia sinistra" come fatto sapere dal club nerazzurro. Per entrambi si punta al rientro tra Empoli (30 ottobre) e Venezia (3 novembre), ma si procederà comunque con estrema cautela.