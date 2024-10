San Siro: Milan e Inter ricevuti dai Ministri Abodi e Giuli

Questa mattina si è tenuto un incontro fra il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in quota PD, un delegazione delle due squadre meneghine, Milan e Inter, e la sovrintendente all'archeologia e del paesaggio Emanuela Carpani . A quest'incontro ha partecipato anche i ministri Alessandro Giuli , neo ministro alla cultura dopo le dimissioni di Gennaro Sangiuliano , e Andrea Abodi , ministro allo sport.

Secondo quanto riporta un lancio agenzia della Adnkronos, ai due ministri è stata presentata l'opportunità di costruire un nuovo stadio , sempre nella zona San Siro, seguendo naturalmente le linee guida della rigenerazione dello stadio Meazza , secondo quanto delineato dalla sovrintendente Carpani. Le parti hanno apprezzato quanto presentato in questa proposta. Pertanto, Milan ed Inter procederanno con la consueta manifestazione d'interesse pe proseguire con il progetto, che naturalmente coinvolgerà lo sviluppo nelle aree circostanti.

In una nota del Comune di Milano, inoltre, si fa sapere che: "Da parte di tutti gli interlocutori c'è stata apprezzamento e soddisfazione". Parallelamente, si attenderà infine il parere dell'Agenzia delle Entrate, ente impiegato ad una perizia complessiva per le aree e per lo stadio, che i club acquisteranno dall'amministrazione locale.