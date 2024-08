La fermezza di Koopmeiners colpisce ancora: una cosa che si ripete

Come nel 2021, il centrocampista olandese ha indicato la via all'Atalanta ed adesso anche Gasperini è uscito allo scoperto

Giuseppe Martorana 8 agosto - 13:27

Teun Koopmeiners, uno dei giocatori più rappresentativi dell'Atalanta negli ultimi anni, non è nuovo a prendere in mano il proprio destino quando si tratta di trasferimenti. La sua determinazione e fermezza nelle trattative, che l'ha visto approdare a Bergamo nel 2021, sta tornando alla ribalta nelle cronache del calciomercato, confermando una volta di più il suo carattere deciso e pragmatico.

L'arrivo a Bergamo di Koopmeiners: una volontà di ferro — Nel 2021, Koopmeiners era uno dei talenti più brillanti del calcio olandese, al centro di diverse trattative che lo vedevano nel mirino di club di primo piano come Roma, Napoli e Rennes. Tuttavia, il centrocampista aveva deciso che la sua destinazione ideale sarebbe stata l'Atalanta. Nonostante le difficoltà nelle negoziazioni tra AZ Alkmaar e Dea, Koop forzò la mano, dichiarando pubblicamente la sua intenzione di lasciare il club olandese per approdare a Bergamo. Le sue parole, pronunciate subito dopo l'eliminazione dell'AZ dall'Europa League contro il Celtic, furono un chiaro segnale: "Penso che siamo arrivati ad un punto in cui i club possono trovare l'accordo. In definitiva, tutte le parti devono essere in grado di trarne vantaggio ed essere soddisfatte. Ho la sensazione che ci stiamo avvicinando." Quella determinazione alla fine pagò, e Koopmeiners si trasferì all'Atalanta il 31 agosto 2021, proprio l'ultimo giorno di mercato. Una mossa che si rivelò vincente per entrambe le parti. Da un lato, il club bergamasco riuscì a rafforzarsi con un giocatore di grande talento; dall'altro, Koopmeiners trovò l'ambiente ideale per esprimere al meglio le sue qualità.

Koopmeiners, il "no" al Napoli e il flirt con la Juventus: un déjà-vu? — Questa non è stata l'unica volta in cui Koopmeiners ha dimostrato di sapere esattamente cosa vuole. Un anno fa, il Napoli fece un'offerta da 47 milioni di euro per il centrocampista olandese. Un'offerta allettante che Koopmeiners sembrava pronto ad accettare. Tuttavia, l'Atalanta rifiutò, ed il giocatore, con la stessa tranquillità e professionalità che lo contraddistinguono in campo, non fece una piega e continuò ad indossare la maglia nerazzurra regalando prestazioni straordinarie culminate poi con la vittoria dell'Europa League. Ora, il copione sembra ripetersi, ma con la Juventus nel ruolo di pretendente. Da maggio, Koopmeiners avrebbe espresso chiaramente il suo desiderio di trasferirsi a Torino, ma la richiesta dell'Atalanta, che ammonta ad almeno 60 milioni di euro, ha finora bloccato l'operazione. Nonostante ciò, l'olandese non ha cambiato idea ed ha deciso di prendere posizione. Si allena a Zingonia, ma non partecipa pienamente alle attività della squadra, mandando un segnale forte e chiaro sulla sua intenzione di cambiare aria e di trasferirsi a Torino, come espresso anche dal tecnico orobico Gasperini ieri in un'intervista all'Eco di Bergamo.

La fermezza di Koopmeiners, un problema, o un tratto distintivo? — Il modo in cui Koopmeiners gestisce le trattative di mercato potrebbe essere visto come un problema per i club che cercano di trattenerlo. Tuttavia questo è anche un tratto distintivo di un giocatore che sa esattamente cosa vuole e che è disposto a lottare per ottenerlo. Questa determinazione lo rende non solo un talento sul campo, ma anche un professionista con una visione chiara del suo futuro. Tre anni fa, questa stessa determinazione portò Koopmeiners a lasciare l'AZ Alkmaar per l'Atalanta. Oggi, la storia si ripete. La Juventus può diventare la nuova destinazione dell'olandese perchè quando RoboKoop decide di andare fino in fondo, è difficile che non ottenga ciò che vuole. E questo rende ogni sua mossa di mercato un evento da seguire con grande interesse.