Juve ed Atalanta, derby di mercato per O’Riley: la situazione

In attesa di un accordo che possa soddisfare tutti per Koopmeiners, il dt della Juventus Giuntoli valuta le alternative e sfida l'Atalanta

Giuseppe Martorana 15 luglio 2024 (modifica il 15 luglio 2024 | 10:42)

C'è vita oltre Teun Koopmeiners. In attesa del contatto diretto tra Juventus ed Atalanta per trovare un accordo per l'olandese, il direttore tecnico dei bianconeri Cristiano Giuntoli ha deciso di esplorare altre piste. L'ex Napoli ha infatti bussato alla porta del Celtic per chiedere informazioni su Matt O’Riley, ventitreenne inglese che nell’ultima stagione ha realizzato 18 goal in 37 presenze con i biancoverdi.

Derby di mercato tra Atalanta e Juve per O'Riley: azione di disturbo o pista concreta? — Nel gergo calcistico, queste mosse vengono spesso definite "di disturbo". Tuttavia, queste iniziative a volte partono con uno scopo, poi cambiano natura lungo il percorso. Questa richiesta di informazioni può essere vista come un segnale indiretto da Torino verso Bergamo, che potrebbe influenzare le trattative in corso per Koopmeiners. Il Celtic ha fissato il prezzo di O’Riley a 25 milioni di euro. Una cifra significativa rispetto alla proposta iniziale di 15 milioni presentata dall'Atalanta nelle scorse ore. Questa notevole differenza tra domanda ed offerta richiede tempo per essere eventualmente colmata, aprendo così uno spazio di manovra per Giuntoli.

Derby di mercato tra Atalanta e Juventus per O'Riley, l'alternativa a Koopmeiners — In questo frangente, la Juventus potrebbe avere margine per recuperare terreno ed eventualmente superare la concorrenza bergamasca. Il centrocampista britannico, naturalizzato danese, rappresenta dunque una possibile alternativa a Koopmeiners, che è l'obiettivo primario della Vecchia Signora. Quel centrocampista completo, che può far fare il salto di qualità alla nuova creatura di Thiago Motta. La Juventus, però, adesso ha fretta. Vuole consegnare al suo tecnico un centrocampista e valuta le alternative all'olandese dell'Atalanta, con cui c'è un accordo per un quadriennale a 4,5 milioni di euro a stagione.