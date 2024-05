Real Madrid, Modric avvisa: “Borussia Dortmund? Guardate Atalanta e United…”

Sabato 1 giugno al Wembley Stadium di Londra andrà in scena la finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund. I blancos inseguono il loro 15° successo, i tedeschi invece andranno a caccia della seconda vittoria nella...

Sabato 1 giugno al Wembley Stadium di Londra andrà in scena la finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund. I blancos inseguono il loro 15° successo, i tedeschi invece andranno a caccia della seconda vittoria nella competizione dopo quella del 1997 in finale contro la Juventus. Nonostante il divario sulla carta, Luka Modric non si fida di Reus e compagni e invita alla calma e alla prudenza.