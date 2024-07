Derby di mercato per Greenwood: il Napoli balza in pole

Calciomercato, Napoli, sorpasso sulla Lazio per Greenwood

La trattativa tra il Napoli ed il Manchester United si è sviluppata con rapidità. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, nelle ultimissime ore, sarebbe stato raggiunto un accordo di massima per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Quest'offerta ha portato il club partenopeo in pole position, lasciando Lazio, Juventus e Marsiglia dietro nella corsa al giovane attaccante. L'acquisto di Greenwood, che nella scorsa stagione ha realizzato 8 reti in 33 presenza nella Liga Spagnola, sarebbe importante per il club azzurro che vuole ripartire dopo una stagione in chiaroscuro.