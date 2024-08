Bellanova cercato dalla Roma: dalò derby piemiontese a quello capitolino?

La Roma continua a muoversi attivamente sul mercato in vista della prossima stagione, con un nome in particolare che sembra suscitare grande interesse: Raoul Bellanova .

L'offerta della Roma per Bellanova: contropartite per il Toro?

Il Torino ha fissato il prezzo per Bellanova a 25 milioni di euro. Tuttavia, la Roma sta cercando di ridurre questa richiesta proponendo contropartite tecniche. I nomi sul tavolo sono quelli di due giovani promettenti: il centrocampista Edoardo Bove ed il laterale Nicola Zalewski. Entrambi i giocatori sono prodotti del vivaio giallorosso e potrebbero rappresentare un'interessante opportunità di scambio con i granata anche per via del loro stipendio basso in linea con la politica societaria di Urbano Cairo.