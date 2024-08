È sempre derby capitolino: Roma e Lazio a duello per un attaccante

Gassova, le strategie di Roma e Lazio

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha già messo a segno alcuni colpi importanti in questa sessione di mercato. Si è infatti assicurato le prestazioni di Le Fée, Soulé e Dovbik, tre giocatori importanti per una squadra giallorossa sempre più ambiziosa e vogliosa di tornare a vincere. Tuttavia, il tecnico romanista Daniele De Rossi ritiene l'organico non ancora completo e la dirigenza sta lavorando per aggiungere altri elementi fondamentali, tra questi, Wesley Gassova, per il quale si sta studiando un'offerta di almeno 15 muilioni di euro. Dall'altra parte del Tevere, anche la Lazio è molto interessata al brasiliano. Il ds biancocelesteFabiani ha individuato nel giovane attaccante del Corinthians il profilo ideale per rafforzare il reparto offensivo biancoceleste. La strategia è chiara: portare un talento classe 2005 a Formello per costruire il futuro della squadra e per crescere in casa il nuovo Immobile.