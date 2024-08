Nusa conteso tra Lazio e Juventus: è derby di mercato

Nusa, è derby di mercato tra Lazio e Juve

La Lazio sembra essere in pole position per assicurarsi le prestazioni di Nusa. I biancocelesti sono in stretto contatto con il Club Brugge per il giovane attaccante esterno, considerato il perfetto erede di Felipe Anderson che ha appena lasciato Roma per trasferirsi al Palmeiras, in Brasile. Dopo il rifiuto di Mason Greenwood, che ha preferito trasferirsi all'Olympique Marsiglia, il nome di Nusa è diventato il più caldo per la squadra capitolina. Con un contratto in essere fino al 30 giugno 2027, il talento norvegese è valutato circa 20 milioni di euro. Lotito in vantaggio dunque, ma occhio alla Juventus. Sebbene al momento non ci siano trattative in corso tra il club bianconero ed il Club Brugge, il profilo del giovane norvegese piace molto alla dirigenza juventina. La Vecchia Signora sta osservando attentamente l'evoluzione della situazione, pronta a intervenire qualora se ne presentasse l'occasione. Per i bianconeri, Nusa potrebbe rappresentare un rinforzo strategico per il futuro.