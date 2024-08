Mercato, derby Roma – Lazio per un giovane attaccante del Gent

Roma, è derby con la Lazio per Matias Fernandez Pardo

Dopo aver concluso gli acquisti di Matías Soulé e Artem Dovbyk, la Roma continua a monitorare il mercato degli esterni offensivi per completare il proprio reparto avanzato. Tra i nomi seguiti dalla dirigenza giallorossa spicca quello di Matias Fernandez-Pardo, attaccante belga di grande prospettiva che ha attirato l’attenzione di molti club europei. Classe 2005, il giocatore del Gent ha impressionato gli osservatori con le sue prestazioni in Belgio, attirando l'interesse di diverse società di primo piano, tra cui la Lazio, che da tempo ne segue l’evoluzione. La dirigenza biancoceleste, alla ricerca di nuovi talenti per rinforzare l’attacco, vede nel giovane belga un investimento per il futuro. La competizione con i cugini giallorossi aggiunge un ulteriore livello di intensità alla trattativa. È lotta, è aspra competizione tra Roma e Lazio. Lotito e Friedkin sono in rotta di collisione in tutto e per tutto. In attesa del campo, il derby capitolino promette già scintille.